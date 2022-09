Prezidentka privítala na prvej návšteve Slovenska maďarskú prezidentku Novákovú

Pri otázke nelegálnej migrácie sa prezidentky prihovárajú za posilnenie ochrany vonkajšej hranice a riešenia, ktoré zachovajú voľný pohyb v rámci Schengenu. "Je potrebné využívať európske nástroje, ktoré máme k dispozícii, ako je Frontex, zároveň plne dodržiavať readmisné dohody," uviedla Čaputová. Riešenia očakáva aj od avizovaného rokovania ministrov vnútra. Podľa Novákovej je otázkou aj to, ako zabrániť tomu, aby sa migranti na maďarsko-srbskú hranicu vôbec dostali. Nedostatočná ochrana vonkajšej hranice bude mať podľa nej vážne následky.

Čaputová vyzdvihla, že Slovensko a Maďarsko majú rovnaký pohľad na kroky Ruska na Ukrajine. "Považujeme ruskú agresiu na Ukrajine za absolútne neprípustnú, za krok, ktorý porušuje medzinárodné právo, je to brutálna vojna voči suverénnej krajine a porušenie jej územnej celistvosti," skonštatovala. Obe prezidentky odsúdili kroky eskalujúce konflikt. Zhodný je aj kladný postoj krajín k pomoci utečencom. Maďarsko neposkytuje Ukrajine vojenskú pomoc, podľa Novákovej akceptuje však odlišný prístup Slovenska.

Posledné vyhlásenia ruského prezidenta Vladimira Putina sú podľa Čaputovej posolstvom domov, pretože Ukrajina zaznamenala územné zisky a vojenské úspechy. Za kľúčový považuje jednotný postoj. V rámci krokov NATO a EÚ považuje za nutné nespraviť chybný krok z hľadiska medzinárodného práva. "To je napríklad dôvod, prečo nemáme vojakov na území Ukrajiny," podotkla. Na rozdiel od Novákovej nespochybňuje efekt sankcií na Rusko.

Pri prijímaní sankcií je podľa Čaputovej potrebné citlivo vyhodnocovať situáciu, otvorene komunikovať dovnútra krajín a hľadať riešenia, ktoré nenarušia jednotu v rámci Európskej únie a NATO. Nováková apelovala, aby sa prijímali sankcie, ktoré spôsobia najviac negatívnych dôsledkov v Rusku a neznemožnia každodenný život Európanov či zničenie ekonomík EÚ. Maďarská prezidentka zdôraznila význam spolupráce v rámci V4. Slovenskú prezidentku požiadala o podporu Maďarska, aby neprišlo o financie z Európskej únie. Poukázala na vysokú podporu EÚ v Maďarsku.

Nováková ocenila kroky podporujúce uplatnenie práv maďarskej menšiny na Slovensku, ktoré umožňujú Maďarom si zachovávať svoju identitu. Zároveň však upozornila, že práve na Slovensku sa spomedzi okolitých krajín Maďari najviac asimilujú. Požiadala Čaputovú, aby urobila všetko pre to, aby asimilácia ďalej takto neprebiehala. Podľa Novákovej Maďarsko spravilo v posledných rokoch veľa pre slovenskú menšinu. Tvrdí, že sa strojnásobil počet slovenských škôl, v parlamente má zastúpenie slovenský hovorca. Vyzvala Slovákov v Maďarsku, aby sa k svojej národnosti prihlásili aj v nadchádzajúcom sčítaní ľudu.

K otázke dvojitého občianstva Nováková povedala, že posledná novelizácia zákona bola pozitívnym krokom, no nepriniesla zásadnú zmenu. Požiadala o podporu dvojitého občianstva pre Maďarov. Čaputová poznamenala, že ide o citlivú záležitosť, a to najmä v kontexte iných sporných vecí, ako sú napríklad nákup nehnuteľnosti zo strany Maďarska či dotácií maďarských subjektov na Slovensku, ktoré by sa už mali riešiť na exekutívnej úrovni. Poslednou novelou však tému dvojitého občianstva nepovažuje za vyriešenú. S maďarskou prezidentkou sa stretne v piatok aj premiér SR Eduard Heger (OĽANO).