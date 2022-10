Stávka britského bulváru dobyla svet: Hlávkový šalát porazil premiérku Trussovú, súboj vysielali naživo

Šalát za 60 p preslávil britský denník Daily Star. Porovnanie s premiérkou Trussovou však spomenul ešte minulý týždeň The Economist, keď jej dni vládnutia prirovnal k životnosti hlávkového šalátu v obchode s potravinami. Po včerajšej rezignácii britskej premiérky sa objavil v parochni a s dokreslenými očami na budove parlamentu. Zelenina vyhrala preteky a prežila celé obdobie vládnutia Lizz Trussovej.

Our lettuce wins as Liz Truss resigns! https://t.co/dkmEDw06o9 — Daily Star Breaking News (@StarBreaksNews) October 20, 2022

Premiérka Trussová sa vzdala svojej funkcie po tom, ako ju navštívil na Downing Street predseda Konzervatívnej strany a Výboru 1922 Graham Brady s tým, že 16 poslancov ju verejne vyzýva, aby odstúpila. "Do úradu som nastúpila v čase veľkej ekonomickej a medzinárodnej destabilizácie. Rodiny a podniky sa obávali, z čoho budú platiť svoje účty. Kráľovi som oznámila, že rezignujem," uviedla Trussová. Aby sa zabezpečila ekonomická stabilita krajiny, nový premiér by mal byť po dohode Trussovej a Bradyho zvolený najneskôr do konca budúceho týždňa. "Do tej doby budem ešte zastávať post premiérky," dodala.

Following Liz Truss's resignation yesterday, the notorious Daily Star "Lettuce" was projected onto Parliament last night. pic.twitter.com/1Ir9RjnDvn — SGM: UK news (@SGMUKnews) October 21, 2022

Aj keď šalát zrejme nebude kandidovať, jeho popularita vzrástla do nevídaných rozmerov. Ktorý politik si môže povedať, že jeho podobizeň sa objavila na budove britského parlamentu? Briti boli šalátom v parochni šokovaní. Trussová mala síce v parlamente čoraz menšiu podporu a platilo to aj o členoch jej strany, no 45 dní v kresle je rekordne krátka doba.

Možní kandidáti

Staronovým premiérom krajiny by sa mohol stať Boris Johnson. Okrem neho sa hovorí aj o bývalom kancelárovi Rishim Sunakovi. Za Johnsona pôsobil ako minister financií. V hre je aj minister obrany Ben Wallace či bývalá ministerka vnútra Suella Bravermanová. Každý kandidát bude potrebovať podporu minimálne 100 poslancov, aby sa vôbec mohol o post uchádzať.

V pondelok 24. októbra o 14. hod. miestneho času budú oznámení všetci kandidáti. Následne budú Konzervatívci štyri dni hlasovať a v piatok 28. októbra bude známe meno nového premiéra/novej premiérky Veľkej Británie.