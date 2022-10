Odborník varuje pred Muskovými satelitmi: Mohli by priviesť lietadlá k zrúteniu

LONDÝN - Odborník varoval, že gigantický plán Elona Muska vypustiť do vesmíru ešte viac satelitov, môže mať ničivé následky. Podľa nich by Muskov satelitný projekt mohol spôsobiť pád lietadiel.

Elon Musk je známy svojimi mimoriadnymi a odvážnymi ideami. Každý by už mal vedieť, že šéf Tesly a SpaceX má veľmi ambiciózne sny a nápady. Najnovší Muskov nápad: Údajne chce vypustiť viac ako 40 000 internetových satelitov SpaceX na nízku obežnú dráhu Zeme. Odborníci bijú na poplach. Obávajú sa, že projekt môže mať katastrofálne následky.

Ako uvádza The Sun, astronómovia sa obávajú, že nízka obežná dráha Zeme od Muska a mnohých ďalších, ktorí súperia o vesmír, by mohla byť zaplavená satelitmi. Varujú, že preplnený priestor zvyšuje riziko kolízií. To by malo za následok, že by na zem padalo veľa úlomkov.

Podľa Andyho Lawrencea, profesora astronómie na Edinburskej univerzite, by aj ten najmenší kúsok mohol priviesť lietadlo k havárii. „Nakoniec sa to stane,“ povedal pre The Sun. „Je tu toľko haraburdia, že čokoľvek z toho môže zasiahnuť lietadlo a 300 ľudí zomrie, ak nebudeme veľmi, veľmi opatrní,“ bije odborník na poplach.

"Hovoria, že majú algoritmy AI, aby sa vyhli kolíziám, a že staré satelity zhoria, takže im musíme veriť, že to vždy funguje, ale to nebude," povedal Lawrence. "Ak niečo pri zostupe úplne nezhorí, potom to spadne cez atmosféru. Veci sa na obežnej dráhe pohybujú veľmi rýchlo, dokonca aj malé úlomky sú absolútne smrteľné." Varuje: "Takže ak niečo veľké ako kamienok zasiahne lietadlo na ceste dole, to lietadlo je stratené."

Napriek hororovej prognóze Lawrence, ktorý minulý rok napísal na túto tému knihu s názvom „Losing The Sky“, nechce úplne zastaviť štarty Muskových satelitov, povedal profesor britským novinám. Namiesto toho požaduje pred štartom satelitu rozsiahle štúdie, aby sa predišlo možným chybám.

Bude však Elon Musk počúvať rady odborníkov? Momentálne to tak nevyzerá. Ako ďalej uvádza "The Sun", jeho služba Starlink už má schválených 12 000 štartov satelitov. Spoločnosť však už v roku 2019 predložila dokumenty na ďalších 30 000 štartov. SpaceX má už v prevádzke vyše 3000 satelitov, ktoré sú kľúčové okrem iného aj pre ukrajinské ozbrojené sily v boji proti Rusku.