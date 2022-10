Kišida nariadil vládne vyšetrovanie kontroverznej Cirkvi zjednotenia

Cirkev známa tiež ako Munova sekta sa dostala do centra pozornosti po júlovom atentáte na bývalého japonského premiéra Šinzóa Abeho. Útočník po zadržaní povedal, že konal z nenávisti voči tejto sekte, ktorú Abe v Japonsku podporoval. Matka atentátnika sekte venovala značné finančné dary, čo viedlo k jej bankrotu.

Kišida v parlamente uviedol, že táto sekta a jej podobné organizácie majú "mnoho obetí", ktoré obrali o peniaze alebo čelia rozpadu svojich rodín. "Snahy pomôcť im sú stále nedostačujúce," uviedol Kišida s tým, že "vláda využije svoje práva cirkev prešetriť". Cirkev zjednotenia popiera akékoľvek pochybenie. Podľa kritikov však núti svojich členov, aby jej venovali veľké finančné dary. Mnoho jej bývalých členov verejne kritizuje jej praktiky a prepojenia na najvyšších politických predstaviteľov, čo viedlo k poklesu Kišidovej popularity.

Vyšetrovanie môže viesť k príkazu na rozpustenie

Podľa japonských médií bude cieľom vládneho vyšetrovania zistiť, či Cirkev zjednotenia poškodila sociálne zabezpečenie občanov a či nekonala v rozpore so statusom náboženskej skupiny. Vyšetrovanie by mohlo viesť k príkazu na rozpustenie, čím by stratila status náboženskej organizácie oslobodenej od povinnosti platiť dane, no fungovať by mohla ďalej.

V Japonsku sa to doteraz stalo len dvakrát, uvádzajú médiá. V prvom prípade to bol kult Óm šinrikjó, ktorý v roku 1995 vykonal útok toxickým plynom sarín v tokijskom metre. Druhá sekta okrádala svojich členov. Vláda sa však údajne obáva nariadiť Cirkvi zjednotenia rozpustenie z obáv spojených s náboženskou slobodou, píše AFP.