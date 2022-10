Moskovský súd zamietol odvolanie ruského opozičného politika: Iľja Jašin zostáva vo väzbe

MOSKVA - Moskovský mestský súd v stredu opäť zamietol odvolanie ruského opozičného politika Iľju Jašina proti jeho vzatiu do väzby. V politikovom mene to v statuse zverejnenom na platforme Telegram oznámili jeho spolupracovníci, informuje TASR.

Jašin bol donedávna jedným z posledných predstaviteľov politickej opozície, ktorí zostali pôsobiť v Rusku a boli ešte aj na slobode. Dňa 28. júna však Jašina zadržali pre údajné kladenie odporu polícii. V rámci správneho konania dostal trest 15 dní väzenia. Deň pred prepustením na slobodu sa proti Jašinovi začalo trestné konanie za "šírenie úmyselne nepravdivých informácií o nasadení ozbrojených síl Ruskej federácie", za čo v Rusku hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov.

Dôvodom pre začatie tohto konania bola Jašinova analytická relácia vysielaná na platforme YouTube 7. apríla. Zverejnil v nej fragment materiálu stanice BBC o ukrajinskom meste Buča, kde miestni obyvatelia hovorili o údajných vojnových zločinoch ruských vojakov. Jašin následne citoval stanovisko ruského ministerstva obrany, ktoré deklarovalo, že zábery nakrútené západnými novinármi v Buči sú "provokáciou kyjevského režimu". Vyšetrovatelia teraz Jašinovi vytýkajú, že explicitne nepovedal, že súhlasí s týmto tvrdením ruského ministerstva.

Na margo najnovšieho rozhodnutia súdu, ktorý zamietol jeho odvolanie proti väzobnému stíhaniu, Jašin v stredu uviedol, že kým pred tým by takýto verdikt vyvolával u spoluväzňov súcit, teraz mu budú skôr blahoželať. Dodal, že vo vyšetrovacej väznici Butyrka, kde je zadržiavaný, je teraz najčastejšou témou rozhovorov a žartov to, že "za mrežami je bezpečnejšie ako vonku", "pretože väzni aspoň nebudú zahrnutí do mobilizácie a nepošlú ich zomrieť na front" na Ukrajine. Podľa Jašina niektorí spoluväzni už prišli s hypotézou, že hrubé a starobylé múry väznice Butyrka sú schopné odolať aj rázovej vlne jadrového výbuchu.

Iľja Jašin sa stal popredným predstaviteľom ruskej opozície po vypuknutí masových protestov proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi v rokoch 2011–12. Je spojencom väzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného a blízky vzťah mal aj s Borisom Nemcovom, opozičným politikom zavraždeným v roku 2015 v blízkosti Kremľa, napísala svojho času agentúra AFP.