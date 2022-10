Za rasové napadnutie sa dostala až pred súd: Len som sa bránila, nazvali ma tučnou bielou ženou

SWINDON – Vo Veľkej Británii sa riešil spor dvoch susediek. Spočiatku to bola len výmena názorov, no keď prišlo na urážky s rasovým podtónom, poškodená informovala príslušné orgány. Prípad sa napokon dostal až pred súd. Čo mu však skutočne predchádzalo?

Sheree Webbová (59) sa dostala na súd za verejné oslovenie svojej susedky aj s dcérou, ktoré videla na ulici. Obidve nazvala "Negers", teda použila nadávku s rasovým podtónom. Pri výpovedi však uviedla, že sa len bránila, pretože susedia mali už predtým na ňu kričať "ty tučná biela žena s previsnutým bielym tričkom."

Sherre mala okrem toho ešte v ten istý deň hodiť do dverí susedov malý kamienok, informuje Daily Mail. Následkom bolo rozbité okno. Sudca Keith Ballinger napokon odsúdil Webbovú za rasový útok a úmyselné poškodenie cudzieho majetku. Incident s rasovým útokom na susedky černošského pôvodu sa odohral ešte 19. januára. Poškodené sa na súde vyjadrili, že so svojou susedou majú už dlhodobé problémy a boja sa, čo ďalšie by im mohla ešte spraviť.

Pre peniaze

Obžalovaná Webbová sa na súde priznala k spáchaniu obidvoch činov. Malo však ísť o odvetu za pokračujúci spor o peniaze. Prišlo o peniaze. Susede som požičala sto libier s tým, že do dvoch mesiacov mi ich vráti. Čas sa krátil a peniaze mi stále nevrátila. Nikdy som si nepýtala naspäť ani cent. V podobných prípadoch nezvyknem volať políciu. "Bojím sa každý deň. Po zotmení ani nevychádzam z domu. Ona (suseda) stále len pije a fajčí trávu. Dvakrát som prišla o nervy a zaútočila, je mi to veľmi ľúto," povedala na súde Webbová.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

S prihliadnutím na priznanie a výpovede oboch strán na súde vo Swindone, sudca uložil obvinenej Sheree Webbovej komunitný trest (ak je páchateľ uznaný vinným z trestného činu, ktorý nespĺňa hranicu trestu odňatia slobody) na obdobie jedného roka a 20 hodín verejnoprospešných prác. Okrem toho musí Webbová zaplatiť pokutu 160 libier za opravu dverí a 85 libier za trovy konania. Po vynesení rozsudku vyšla von a ešte pred súdom sa rozčuľovala: "Opäť ma okradli!"