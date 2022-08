Kontroverzné rozhodnutie vyvolalo vášne v Nemecku! Zákazali knihu o Vinnetouovi: Rasizmus a predsudky

Spoločnosť, ktorá je aj v Česku známa aj ako výrobca puzzle a doskových hier, oznámila v polovici augusta stiahnutie dvoch detských kníh a ďalších materiálov k filmu Der junge Häuptling Winnetou (Mladý náčelník Vinnetou), ktorý mal v Nemecku v tom čase premiéru.

"Zaznamenali sme mnoho negatívnych ohlasov na našu knihu (Mladý náčelník Vinnetou) a preto sme sa rozhodli zastaviť dodávky titulov a stiahnuť ich z plánu," napísalo vydavateľstvo na instagrame. "Za kritiku vám ďakujeme. Vaša spätná väzba nám ujasnila, že týmito titulmi s Vinnetouom zraňujeme city ostatných," napísala spoločne s ospravedlnením firma.

Nemecké médiá podotýkajú, že zatiaľ čo mnoho ľudí kritizovalo nevhodné nakladanie s kultúrou pôvodných obyvateľov Ameriky, príspevok na instagrame naopak vyvolal odpor opačného tábora, podľa ktorého sa stiahnutie kníh rovná cenzúre.

Stiahnutie knihy kvôli kritike nie je správnym krokom, domnieva sa Andreas Brenne, odborník na Karla Maya, nemeckého spisovateľa a autora pôvodných príbehov o Vinnetouovi. Podľa experta osloveného stanicou SWR sú stiahnuté knihy neškodné, pretože z nich jasne vyplýva, že ide o fiktívny príbeh a nie o presné vyobrazenie pôvodných amerických obyvateľov. Brenne tiež bránil Maya pred obvinením z kolonializmu a rasizmu; pôvodné novely o Vinnetouovi z konca 19. storočia naopak podľa neho s motívom genocídy pôvodných obyvateľov pracujú ako s ústredným motívom.

S takýmto hodnotením ale nesúhlasí napríklad časť poroty nemeckého filmového úradu FBW, ktorá hodnotila film o mladom Vinnetouovi. Snímka "bola gýčovitou a spiatočníckou hrou, ktorá nemá čo dočinenia s realitou", uviedli členovia poroty.

"Mayova literárna idyla domoviny domorodých obyvateľov Severnej Ameriky je lož, ktorá úplne ignoruje genocídu pôvodných Američanov," píše sa v hodnotení zverejnenom na stránkach úradu. Väčšina hodnotiacich ale zastáva názor, že May má svedomie čisté, uvádza SWR.

Myšlienka Vinnetoua, legendárneho náčelníka Apačov, a jeho priateľa Old Shatterhanda sa zrodila v hlave nemeckého spisovateľa Karla Maya. Dobrodružné príbehy z osídľovania Divokého západu a bojoch tamojších kmeňov s bielymi osadníkmi si získali aj u českých čitateľov veľkú obľubu, a to aj napriek tomu, že May sa do Ameriky sám nikdy nepozrel. V 60. rokoch na motívy kníh vznikli filmy s americkým hercom Lexom Barkerom v úlohe Old Shatterhanda a Francúzom Pierrom Bricom ako Vinnetouom.