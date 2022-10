Po únikoch z plynovodu Nord Stream: Simulácia ukazuje, ako sa nad Európou presúva metánový oblak poškodzujúci klímu

HELSINKI - Po poškodení plynovodov Nord Stream 1 a 2 sa veľký mrak metánu teraz presúva nad Baltské more a ďalej do Talianska. Koľko plynu uniklo, zostáva nejasné.

Zatiaľ čo tok plynu z dvoch poškodených plynovodov Nord Stream 1 a 2 sa už spomaľuje, nasleduje ďalší problém. V dôsledku značného množstva metánu, ktorý v posledných dňoch unikol do mora, sa nad Baltským morom vytvoril obrovský plynový oblak, ktorý sa teraz preháňa Európou. Ukazuje to hodnotenie Integrated Carbon Observation System (Icos).

Výrazný nárast metánu už zaznamenali meracie stanice Fínska, Švédska a Nórska. Koľko plynu uniklo z poškodených potrubí, zostáva nejasné. Satelitné snímky tiež neposkytujú žiadne informácie o množstve, keďže v posledných dňoch bolo príliš zamračené. V skutočnosti Nord Stream 1 a 2 neboli v prevádzke kvôli sankciám proti Rusku, ale boli naplnené plynom.

80-krát horšie ako CO₂

„Predpokladáme, že vietor najprv zaniesol metán na sever k fínskemu súostroviu a potom sa otočil smerom na Švédsko a Nórsko,“ uviedol pre nemecký Spiegel Stephen Platt z Norwegian Institute for Air Research.

Štatistika spoločnosti Icos ukazuje, ako sa hodnoty vo Fínsku zvýšili v noci z pondelka na utorok, keď boli poškodené dve potrubia. Hladiny metánu vo švédskom meste Uppsala v utorok prudko vzrástli. Podľa Corriere della Sera sa má ďalšia časť metánového oblaku presunúť do Talianska cez Európu.

Do akej miery netesnosti potrubia ovplyvňujú životné prostredie, je zatiaľ nejasné. Isté je, že skleníkový plyn metán je pre klímu 80-krát škodlivejší ako CO₂. Ak by v najhoršom prípade všetok plyn unikol z potrubí, obsah metánu by podľa NDR zodpovedal 28,5 miliónom ton CO₂. Nemecká spolková agentúra pre životné prostredie predpokladá najmenej 300 000 ton metánu, čo zodpovedá environmentálnemu vplyvu 7,5 milióna ton CO₂.

Žiadne priame nebezpečenstvo pre ľudí

Dlhodobé dôsledky úniku metánu sú stále nejasné. Kvalita vody by sa však nemala zhoršiť, keďže metán sa vo vode takmer nerozpúšťa. Metán je navyše netoxický, takže dopad na morské prostredie je minimálny.

Metánový mrak nad Európou je údajne neškodný aj pre ľudí. Únik však predstavuje záťaž pre životné prostredie. A okrem toho sa potrubia nedajú opraviť tak rýchlo, ak vôbec. Rusko teda už nebude môcť do Európy dodávať plyn nateraz týmto spôsobom.