Šokujúca spoveď Babišovho syna pred súdom: Otec si urobil zo mňa bieleho koňa

Obžaloba uvádza, že expremiér Babiš zaistil na prelome rokov 2007 a 2008 vyvedenie spoločnosti Farma Čapí hnízdo zo svojho holdingu Agrofert a predaj akcií svojim deťom a partnerke. Podľa obžaloby to urobil preto, aby farma zdanlivo spĺňala podmienky na získanie päťdesiatmiliónovej (české koruny) dotácie pre malé a stredné podniky.

Archívne video

K záveru, že na listine o prevode akcií s určitou mierou pravdepodobnosti nie je podpis Babiša mladšieho, dospel aj písmoznalec. Syn dnes na pražskom mestskom súde uviedol, že v rokoch 2007 až 2010 študoval na Floride a Česko navštevoval len na Vianoce. Až rok či rok a pol po svojom návrate zo Spojených štátov podpísal nejakú listinu, a to za prítomnosti finančnej riaditeľky Agrofertu Petry Procházkovej. Nie je si istý, či pri podpise nebola aj jeho sestra Adriana Bobeková.

Nevedel, čo podpisuje?

"Pani Procházková mi k tomu nič bližšieho nepovedala," vypovedal. Dodal, že tento zhruba dvadsaťstránkový dokument nečítal celý, pretože obsahoval malé písmená či finančné výkazy. Podpísal niekoľko listov, päť alebo šesť. Na otázku sudcu doplnil, že nemá potuchy, o aký typ zmluvy išlo. O tom, že by mal byť akcionárom Čapího hnízda, nevedel, povedal.

V období, keď došlo k prevodu akcií, bola v USA podľa polície opakovane použitá platobná karta Babiša mladšieho. Na otázku prokurátora, či ju niekomu požičiaval, odpovedal, že ani raz. Zároveň odmietol, že by niekomu vtedy udelil plnú moc na svoje zastupovanie. "To by musel byť falošný podpis," podotkol.

Pokračoval tým, že v areáli Čapího hnízda bol mnohokrát, pozýval ho tam jeho otec už v čase, keď to bola ruina. "Otec hovoril, že to kupuje," povedal. Poznamenal, že jedna budova v areáli je vyhradená pre otca a jeho blízkych.

Galéria fotiek (3) Čapí hnízdo

Zdroj: profimedia.sk

K súdu prišiel sám a pešo

K budove súdu v centre Prahy dorazil Babišov syn sám a pešo. Čakali naň desiatky fotografov, kameramanov aj píšucich novinárov. Zopakoval pred nimi, že otec z neho urobil nielen bieleho koňa, ale aj blázna. Poprel aj otcovo tvrdenie, že má psychické problémy. Doplnil, že to, že sa prišiel osobne obhájiť, je pre neho výhra.

ČTK povedal, že obavy o svoju bezpečnosť nemá. Zdôvodnil to tým, že keby sa mu niečo stalo, bola by to pre jeho otca – „po tom, čo urobil v roku 2017 tú blbosť s Krymom“ – samovražda. Narážal na svoje predchádzajúce tvrdenie, že ho otec nechal uniesť na Krym, aby mu zabránil podať svedectvo ohľadom prevodu akcií Farmy Čapí hnízdo.

Babiš starší sa synovej výpovede nezúčastnil

Babiš starší vopred avizoval, že na synovu výpoveď sa nedostaví, čo dodržal. Verziu svojho syna dlhodobo odmieta. Tvrdí, že jeho potomok trpí schizofréniou, že nie je spôsobilý vypovedať pred súdom a že ho zneužili novinári. Syn dnes poprel, že by sa otcovi snažil uškodiť. "Na narcistické správanie rodiča som bol zvyknutý, nemal som s tým problém do roku 2015. V súčasnej dobe nemám s mojím otcom žiadny vzťah, nekomunikujeme. Pocity k nemu nemám negatívne ani pozitívne," popísal.

Babišov syn je jediným členom expremiérovej rodiny, ktorý sa v kauze Čapího hnízda rozhodol vypovedať. U Babišovej manželky Moniky, jej brata Martina Herodesa a expremiérovej dcéry Bobekovej musel súd použiť ich stručné výpovede z prípravného konania.

Babiš junior pôvodne v kauze dotačného podvodu tiež čelil obvineniu, rovnako ako ďalší členovia expremiérovej rodiny. Polícia ale tieto stíhania zastavila s tým, že skutok nebol trestným činom. Babiš mladší sa na policajtov obrátil v januári 2018 kvôli svojej ceste na Krym. Polícia vec preverovala pre podozrenie zo zavlečenia a z obmedzovania osobnej slobody, vec ale dvakrát odložili s odôvodnením, že nešlo o trestný čin ani priestupok.

Galéria fotiek (3) Andrej Babiš ml.

Zdroj: Facebook/ Andrej Babiš

Mali ho uniesť na Krym

Podľa synovej verzie ho na Krym odviezol manžel lekárky Dity Protopopovej, ktorá vypracovala posudok o jeho duševnom stave a ktorá predtým bola poradkyňou jeho otca na ministerstve financií. "Môj otec znásilnil moje základné ľudské práva. Použil na to zamestnancov s ruským občianstvom a s kriminálnou históriou a prinútil ma odísť z Česka," uviedol na súde. Posudok Protopopovej mal podľa médií pomôcť Babišovmu synovi vyhnúť sa zo zdravotných dôvodov stíhaniu v kauze Čapí hnízdo. Protopopová si stojí za tým, že stanovila správnu diagnózu. Babiš mladší k tomu dnes povedal, že s diagnózou schizofrénie nesúhlasí a že je ochotný podrobiť sa prípadnému znaleckému skúmaniu.

Hlavné pojednávanie bude pokračovať koncom septembra, sudca na štyri dni naplánoval výsluch mnohých ďalších svedkov vrátane Procházkovej z Agrofertu. Babišovi a niekdajšej podpredsedníčke Farmy Čapí hnízdo Jane Nagyovej hrozí päť až desať rokov väzenia.