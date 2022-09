Tento príbeh sa nestal, tvrdil Faltýnek na súde v kauze Čapí hnízdo

PRAHA - Príbeh, ktorý "vymysleli" policajné orgány o Farme Čapí hnízdo, sa nestal. Povedal to v stredu bývalý šéf poslaneckého klubu hnutia ANO Jaroslav Faltýnek na súde v kauze dotačného podvodu. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Keď som si prečítal tie výmysly policajných orgánov, tak som neveril vlastným očiam," začal svoju výpoveď Faltýnek. O tom, že by s jeho konaním vo funkcii člena predstavenstva vo firme Agrofert mohol byť potenciálny problém, sa podľa jeho slov dozvedel, až keď si prečítal svoje obvinenie v septembri 2017.

"Podľa môjho obvinenia z roku 2017 sme mali uzavrieť fiktívnu a účelovú zmluvu," uviedol Faltýnek. Sudcovi vysvetlil, že spoločnosť ZZN Agro Pelhřimov predal Agrofert preto, lebo nebola potrebná. Predstavenstvo podľa neho vedelo, že záujemcami o kúpu akcií sú jeho deti.

Galéria fotiek (2) Jaroslav Faltýnek

Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek

V pojednávacej miestnosti položil rečnícku otázku, či je trestným činom predať akcie nepotrebnej spoločnosti a vytvárať zisk. "Tá investícia stála miliardy korún. Myslíte si, že sa oplatí kvôli piatim percentám páchať dotačný podvod?" spýtal sa. Faltýnek poprel, že by sa Babiš o Čapí hnízdo niekedy zaujímal. Priznal, že sám sa tam bol niekoľkokrát pozrieť. "Je to krásny areál," doplnil.

Jaroslav Faltýnek pred začiatkom výsluchu novinárom povedal, že počas jeho profesijného života robili vo firmách, kde pôsobil, desiatky až stovky takých transakcií. "Je to pekne vymyslený príbeh, ktorý má jediný cieľ a to je dostať Babiša von z politiky," dodal. Kauza mala podľa Faltýnka negatívny vplyv na jeho zdravie aj na jeho rodinu a politickú kariéru. "Ja som to celé prežil, bol som dvakrát vydávaný Snemovňou. Vy ste na mňa všetci robili hon niekoľko rokov," povedal novinárom ešte pred začiatkom pojednávania.