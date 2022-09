Podpredsedníčka Snemovne rezignuje pre kontakty s obvineným podnikateľom

Keď vyšli najavo informácie o tom, že sa poslankyňa s obvineným podnikateľom pozná, bránila sa, že je to len známy jej manžela a ona sa s ním nestretáva. Médiá ale zistili, že bol svedkom na ich svadbe a je zároveň krstným otcom ich syna. "V dobe, keď bol na našej svadbe a krste, som netušila a nemohla tušiť, že ho raz bude stíhať polícia. S kauzou Dozimetr nemám nič spoločné," povedala poslankyňa a dodala, že na rozdiel od hnutia STAN má svedomie čisté.

Zastal sa jej aj Babiš

Mračkovej Vildumetzovej sa zastal aj jej stranícky šéf Andrej Babiš. "Veľmi ma to mrzí, ale pravda a láska dnes, bohužiaľ, nezvíťazili," reagoval na jej odstúpenie. Podľa neho sa previnila len tým, že sa zamilovala do svojho manžela. "Bohužiaľ je v tom nevinne," vyhlásil predseda hnutia ANO. "Je to statočná a poctivá žena," dodal Babiš.

Poslankyňa chce chrániť svoju rodinu

Poslankyňa na tlačovej konferencii uviedla, že sa rozhodla rezignovať preto, aby jej rodina nemusela znášať "mediálnu štvanicu" novinárov a členov vlády a rozplakala sa. Nevysvetlila však, prečo zo sociálnej siete zmazala video zo svojej svadby, kde je vidieť obvineného podnikateľa aj bývalého premiéra Babiša.Jana Mračková Vildumetzová kritizovala politikov hnutia STAN za ich kontakty s obvinenými ľuďmi z kauzy Dozimetr a vyzývala ich k odstúpeniu. Predseda hnutia STAN Vít Rakušan jej preto odkázal, aby bola vo svojich názoroch konzistentná a odstúpila tiež.

Obvinený podnikateľ Zakaria Nemrah je podľa servera Seznam Zprávy podozrivý z toho, že pre skupinu z kauzy Dozimetr zaisťoval informácie u polície a podieľal sa na delení úplatkov. Prípad sa týka podvodov v pražskom dopravnom podniku.