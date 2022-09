Nebezpečné výzvy z Tik Toku si pýtajú svoju daň: Tínedžer (†14) pri nej prišiel o život, nechcel vraj zomrieť!

CUMBERNAULD - Niektoré výzvy na sociálnych sieťach, do ktorých sa púšťajú hlavne deti a tínedžeri, sa už vymykajú akýmkoľvek bezpečnostným štandardom. Hrozí pri nich dokonca aj smrť, čo sa potvrdilo aj pri najnovšom prípade, kedy o život prišiel tínedžer pri hlúpej výzve. Sám vraj bol plný života a vôbec nechcel zomrieť.

archívne video

Na prípad úmrtia len 14-ročného Leona Keatinga upozornil britský portál The Independent. Ten sa pokúšal splniť výzvu, ktorá sa v danom momente šírila sociálnou sieťou Tik Tok. Jeho matka Lauryn Keatingová tvrdí, že jej syn sa pokúšal splniť jednu z týchto výziev, pričom sa po tomto čine už neprebral.

Takzvaný "blackout challenge"

Keatingovej syn totiž spadol do tzv. blackout challenge výzvy, ktorá spočíva v čo najdlhšom zadržaní dychu, až kým dotyčný človek neomdlie. Zďaleka pritom nejde o prvý prípad a odborníci upozorňujú, že ide o rastúci a nebezpečný trend.

Keatingová našla svojho vlastného syna v dome ležať 25. augusta. Bolo to v škótskom mestečku Cumbernauld. Po jej príchode už jej syn nejavil známky života. To, že jej syn skúšal spomínanú výzvu sa Lauryn dozvedela až od Leonových spolužiakov. Blackout challenge pritom stále život len nedávno ďalšieho, len dvanásťročného chlapca.

Nebezpečný trend a správanie sa algoritmu sociálnej siete

Videá z toho, ako deti či tínedžeri upadajú do bezvedomia sa pritom následne zdieľajú na spomínanej sociálnej sieti. Tá sa však bráni a tvrdí, že príspevky sú pravdielne regulované. Situácia však zašla ešte ďalej a niektorí rodičia dokonca sociálnu sieť Tik Tok žalujú. Prekáža im totiž, že algoritmus posúva podobné videá do popredia. Deti ich potom dostávajú ako odporúčané.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Ticho nezostala ani samotná matka Leona Keatinga a na sociálnej sieti zverejnila varovanie. "Je potrebné, aby tento post videl každý tínedžer a tiež jeho rodičia. Pochopme prosím, aké nebezpečenstvo podobné trendy prinášajú. Žiadna výzva totiž nestojí za to, aby sme ohrozovali vlastný život, a to dokonca ani pár reakcií na sociálnej sieti. Môj syn bol triednym zabávačom. Bol šťastný, milý a často sa smial. Najdôležitejšie však je to, že nechcel zomrieť," napísala Lauryn.