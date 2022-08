Irán testuje bojové a prieskumné drony: USA majú obavy, že ich dodá Rusku

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

DUBAJ – Iránska armáda začala v stredu rozsiahle manévre, v rámci ktorých testuje svoje bojové a prieskumné drony. Spojené štáty sa obávajú, že by Teherán mohol dodať svoje vojenské drony Rusku, ktoré by následne mohlo nasadiť do bojov na Ukrajine, píše agentúra Reuters.