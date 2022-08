Izabela si z Grécka priniesla neželaný suvenír: V tele sa jej usadil parazit, o dva roky prišlo peklo

„S mamičkou sme viac ako tri mesiace bývali v apartmáne v Agios Konstantinos. Po návrate do Česka mi nič nebolo, ale asi po dvoch rokoch sa objavili problémy,“ vysvetľuje podľa blesk.cz Izabela. Mala bolesti žalúdka, zápalom, neskôr sa pridala aj zvýšená teplota. To všetko sprevádzala výrazná bolesť na ľavej strane pod rebrami.

Izabela ďalej uviedla: „Všetko sa odohralo v deväťdesiatych rokoch, ale ja dodnes chodím na kontroly do pražského IKEMu. Vtedy sa zistilo, že mám v tele nejakú cystu, lekári si ale mysleli, že sa vstrebe.“ V ostravskej nemocnici ju napokon hospitalizovali. Tam zistili, že cysta nie je obyčajná. Po sérii rozličných vyšetrení lekári zistili, že Izabela má v sebe pásomničku pečeňovú.

Galéria fotiek (4) Pásomnička pečeňová a jej vajíčko.

Zdroj: Getty Images

Je to závažné ochorenie

Závažná choroba sa volá cystická echinokokóza. Prejavuje sa výskytom veľkých cýst na pečeni, pľúcach a iných orgánoch, píše blesk.cz. Zrelá cysta má v sebe tekutinu so stovkami až tisíckami zárodkov pásomníc.

Izabele nasadili antiparazitikum, aby sa parazit nedostal do ďalších orgánov. Lekári jej následne cystu odsali. To však nepomohlo, cysta sa za 24 hodín obnovila do veľkosti 13 krát 5 centimetrov.

Nasledovala operácia

Pri následnej operácii jej odstránili cystu i s časťou sleziny. Pokračovala tiež liečba antiparazitikom. „Mám jazvu cez celé brucho a z preventívnych dôvodov stále chodím na pravidelné kontroly, ale inak žijem normálny plnohodnotný život,“ hovorí Izabela.

„Veľmi ale apelujem na to, aby si ľudia akékoľvek ovocie po zbere a trhaní starostlivo umyli. Domnievam sa, že som sa nakazila z neumytého hrozna, ktoré som tam neustále všade trhala,“ dodáva Izabela.

Galéria fotiek (4) Cysta na pečeni spôsobená pásomničkou pečeňovou.

Zdroj: Getty Images

Ako vzniká nákaza

Cystická echinokokóza spôsobená pásomničkou pečeňovou môže dosiahnuť inkubačnú dobu až 20 rokov. Veľkosť cysty býva obvykle 1-15 centimetrov, objavili sa aj s 20-centimetrovým priemerom. Choroba zasahuje najčastejšie pečeň a pľúca. Nákazu človek získa pri nedostatočnej hygiene – pri konzumácii neumytej zeleniny a ovocia, ale aj pitím kontaminovanej vody.