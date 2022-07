Starosta Makarskej sa sťažuje: Z týchto hostí nemáme žiadny zisk, len jedia na pláži a nechávajú bordel!

Tento rok je stav čistoty v Makarskej alarmujúci. Najhoršia situácia je na mestskej pláži, kde sa znížil počet odpadkových košov. Ide o súčasť akčného plánu mesta s názvom "Čisté mesto", ktorý prináša sériu krátkodobých opatrení na zlepšenie čistoty v oblasti Makarskej.

Mesto v apríli predstavilo nový plán, ktorý obsahuje neodkladné opatrenia vrátane zníženie počtu malých smetných nádob, zberu odpadu zo stravovacích zariadení systémom od dverí k dverám, zvýšenia počtu zametačov a podpory dobrovoľníctva občanov pri všetkých upratovacích činnostiach.

Veľká skládka

Znížený počet odpadkových košov na pláži však vyústil do chaosu, a tak sa teraz smeti povaľujú všade. Vyzerá to ako jedno veľké smetisko. Ako pre denník Jutarnji list povedal riaditeľ tamojších komunálnych služieb Željko Bagarić, koše na pláži sa vyprázdňujú trikrát denne, v centre mesta dvakrát. "Pravidelne sa umýva celé mesto, no tento rok sa umýva po častiach. Napríklad časť námestia Kačić umývajú zamestnanci od 5. do 10. hodiny a ďalšiu časť na druhý deň," povedal Bagarić.

Veliteľ tamojších hasičov Mario Čović uviedol, že hasiči počas svojej služby umývajú chodníky, pláž, promenádu ​​a všetko, čo sa ešte vyskytne. "Tento rok sme ešte nestihli umývať cesty, pretože v noci, ale aj počas celého dňa musíme obchádzať Vepric a Kotišinu a robíme zvýšené požiarne kontroly. Ale aj tak umývame všetko, čo sa dá, od chodníkov až po pláž."

Potrestaní majitelia reštaurácií

Starosta Makarskej Zoran Paunović uviedol, že mesto sa pravidelne umýva a čistí. Vysvetlil, že zníženie počtu košov je smernica EÚ. "V apríli sme prezentovali Čisté mesto, no občania a majitelia reštaurácií stále nechávajú odpadky pred kontajnermi, ktoré sú po otvorení prázdne. Všetci stravníci majú vlastné koše, ale odpad zbierajú na boku a čakajú na večer, aby sa ho zbavili. Mesto preto pred niekoľkými dňami v noci urobilo akciu a niektorým majiteľom reštaurácií udelilo pokutu 2000 kún (takmer 270 eur) za nesprávne uložený odpad." Lenže kde majú dávať svoje odpadky bežní návštevníci? "Ľudia sa musia starať o svoj odpad a každý by si mal odniesť svoj odpad domov a hodiť ho do vlastného koša," spresnil Paunović.

Zaujímavý je v tomto smere text bývalého tlačeného vydania Makarského prímoria, ktorý vyvoll škandál. Ivo Ćurković, vtedajší šéfredaktor týždenníka, totiž okrem iného napísal, že "Bosniaci a Hercegovinci sú hosťami volebnej kampane, ktorí rušia, ale ktorým sa nedá vyhnúť", čo šokovalo obyvateľov Makarskej, ale najmä turistov z Bosny a Hercegoviny.

"Všetky tie vrecia s odpadkami vedľa smetných košov nechávajú ľudia, ktorí prichádzajú na jednodňové výlety do Makarskej z Bosny a Hercegoviny. Autobus ich vyloží, jedia a grilujú na pláži a nechávajú len odpadky a nie je z nich žiaden zisk," dodal starosta, ktorý sa sťažoval, že zamestnanci Komunalcu vyprázdňujú koše o 8:00 a o 9:30 sú už plné.