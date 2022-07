VIDEO Chorvátsko zasiahli búrky a silné dažde: Krupobitie na Istrii, viaceré mestá sú pod vodou

ZÁHREB - Celé územie Chorvátska ešte donedávna trápili vysoké teploty a sucho. Mnoho ľudí si preto želalo dážď. Ten nakoniec prišiel, ako sa ale hovorí, všetkého veľa škodí. V tomto prípade to platí doslova. Niektoré oblasti sú zaplavené a dážď neustupuje.

Do hlavného mesta dorazili očakávané búrky: Priniesli so sebou prívalový dážď (archívne video)

Vlna horúčav v Chorvátsku pomaly ustupuje. V utorok zasiahol niektoré oblasti silný dážď. Spočiatku to bral každý ako vykúpenie, no zrážky neustupujú a voda sa už stala nebezpečnou, uvádza 24sata. Na Istrii bolo v utorok ráno krupobitie, kým Karlovač zaplavila voda. Silná búrka zasiahla aj Záhreb.

Na severozápad Istrie, kde teplota klesla na 22 stupňov Celzia, tiež mieria silné zrážky. Naopak v Pule je stále horúco s teplotou vyše 30 stupňov. Raradové snímky ukazujú, že nad Porečom už šľahajú blesky. Ulice v Rijeke sú pod vodou, postupne sa majú zrážky objaviť aj v ostatných regiónoch Chorvátska.

Zrážky prichádzajú od severozápadu. Mierne prehánky sú miestami sprevádzané silnými búrkami. Dážď by sa mal objaviť až vo večerných hodinách a vo vnútrozemí. Pri mori a na ostrovoch by malo prevládať suché a teplé počasie s teplotou do 36 stupňov.