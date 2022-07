VIDEO Španiela obletelo svet: Chcel ochrániť mesto pred požiarom, sám uviazol v horiacom pekle

Video z incidentu zachytáva, ako Arjona a jeho vozidlo miznú z dohľadu, keď ho obklopujú vysoké plamene a valiaci sa dym. O niekoľko sekúnd neskôr sa muž vynorí z ohňa pešo a zo šiat mu šľahajú plamene. Je to naozaj hrozivý pohľad. Potkne sa a spadne, ale rýchlo vstane a utečie z horiaceho pekla.

Smutné zábery z požiaru v Chorvátsku: Obloha sa cez deň zatiahla, večer polietaval popol (archívne video)

S úplne spáleným oblečením uteká Ángel cez pole do bezpečia, nohavice mu stále horia. Pri úteku utrpel vážne popáleniny, informovali regionálne pohotovostné služby. Ošetrili ho v miestnom zdravotnom stredisku a potom ho helikoptéra previezla do univerzitnej nemocnice Río Hortega vo Valladolide, informoval denník The Guardian.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Video footage shows Angel Martin Arjona, a Spanish man who was trying to safeguard his town from a wildfire, having a close brush with death when a wildfire engulfed his excavator https://t.co/8WhaHK7nit pic.twitter.com/yyUm3ucGah — Reuters (@Reuters) July 19, 2022

Arjona je vlastníkom stavebného skladu a snažil sa o to, aby požiar nezasiahol mestečko Tábora. "Mohlo to spáliť všetko, úplne všetko. Nestalo sa tak, pretože existujú dobrí profesionáli a ľudia, ktorí majú gule na to, aby nás ochránili", povedal agentúre Reuters jeho priateľ Juan Lozano.

Vlny horúčav v južnej Európe vyvolali početné požiare, ktoré sa v dôsledku zmeny klímy objavujú čoraz častejšie. Teploty v Španielsku teraz klesajú, keď sa osemdňová vlna horúčav konečne chýli ku koncu, hoci stále horia desiatky požiarov. V celej krajine bolo spálených takmer 60 000 hektárov pôdy.