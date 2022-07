V Kanade zrejme zastrelili podozrivého z bombového útoku na lietadlo z roku 1985

Ripudamán Singh Málik, stúpenec sikhského separatistického hnutia Chálistán, bol pre nedostatok dôkazov v roku 2005 oslobodený spod obvinení v procese týkajúcom sa útoku na let č. 182 indických aerolínií, ktorý si vyžiadal 329 obetí. Cielený útok, pri ktorom podľa tamojších médií prišiel Málik o život, sa odohral v oblasti Vancouveru. Kráľovská kanadská jazdecká polícia (RCMP) meno zastreleného nepotvrdila, vo vyhlásení však uviedla, že bol nájdený muž "so strelnými zraneniami", ktorý im "na mieste" podľahol.

"Vyzerá to tak, že išlo o cielenú streľbu," povedala predstaviteľka polície. Dodala, že vozidlo, o ktorom sa predpokladá, že ho riadili strelci, sa našlo niekoľko kilometrov od miesta činu "úplne zachvátené požiarom". Po tom, čo páchatelia auto zapálili, zrejme ušli v ďalšom vozidle. Okrem Málika bol v roku 2005 oslobodený aj Adžáib Singh Bagrí. Jediným odsúdeným v tomto procese, ktorý trval takmer dva roky, bol Indérdžit Singh Réjat, a to za výrobu bômb a tiež za to, že klamal počas súdneho procesu s ďalšími podozrivými.

V roku 2016 bol prepustený na podmienku po tom, čo za mrežami strávil dve desaťročia. Málika a Bagrího tiež oslobodili spod žaloby vznesenej v súvislosti s výbuchom na tokijskom letisku Narita, ktorý zabil dvoch členov personálu batožinového oddelenia. K výbuchom došlo v rovnaký deň ako k útoku na lietadlo Air India, 23. júna 1985. Podľa prokuratúry chceli sprisahanci zničiť súčasne dve indické lietadlá – jedno nad Atlantickým a druhé nad Tichým oceánom. Malo ísť o odvetu za útok indickej armády na najvýznamnejšiu sikhskú svätyňu, Zlatý chrám v Amritsare, ktorý sa odohral v roku 1984. Cieľom vojenskej operácie bolo vytlačiť z chrámu militantov, no pri akcii zahynuli stovky ľudí. Kanadská polícia si za neúspešné vyšetrovanie vyslúžila ostrú kritiku. Tamojšia vláda sa v roku 2010 oficiálne ospravedlnila rodinám obetí a priznala, že zodpovedné orgány zlyhali, čo sa týka zabránenia útoku a tiež dolapenia páchateľov, približuje agentúra Reuters.