Najnovšia hrozba: Rusko varuje pred vypustením zbrane, ktorá môže spôsobiť zánik sveta

MOSKVA - Nová ruská hypersonická strela, na Západe známa ako Satan-2, vyvoláva radosť u zástancov tvrdej línie Putina a kremeľských propagandistov. Najnovšie sa objavila hrozba súvisiaca so "zbraňou súdneho dňa", ktorá by mohla spôsobiť jadrovú katastrofu.

Už takmer päť mesiacov vedie Vladimir Putin svoju neúnavnú agresívnu vojnu proti Ukrajine. Popritom sa opakovane vyhráža Západu. Putin zakázal medzinárodné zasahovanie do ruských záležitostí, pričom pohrozil drastickými následkami, ak to niekto poruší. Pokračujúce dodávky zbraní zo Západu na Ukrajinu opakovane hnali Putinových zástancov tvrdej línie v ich propagandistických vyhláseniach do extrémov.

Teraz sa zdá, že existuje nová hrozba zo strany Ruska, keďže posledné testy hypersonickej strely Sarmat (známej aj ako Satan-2) sa zdajú byť reálne uprostred hlbokého napätia so Západom. Šéfa pre vesmírne lety Dmitrija Rogozina je možné vidieť na nových záberoch, ako si prezerá mohutnú zbraň a ako ju odvážajú po železnici do lesa. "Najsilnejšia jadrová strela na svete s globálnym doletom sa pripravuje na nové testy a sériovú výrobu," povedal Rogozin podľa Daily Mirror.

Putinovi zástancovia vyzývajú na použitie zbrane

V ruskej štátnej televízii kremeľskí politici pravidelne naznačovali, že raketa je "zbraňou zániku sveta" a že v prípade pochybností bude použitá aj proti Západu. Putin sa predtým chválil, že do dokončenia novej hypersonickej jadrovej strely chýba len niekoľko mesiacov. Nedávno sa Rogozin dokonca vyjadril, že zbraň sa už čoskoro začne vyrábať sériovo.

Raketa by dokázala zničiť Fínsko

Podpredseda ruského obranného výboru Alexej Žuravlev naznačil, že smrtiacu zbraň by Moskva mohla použiť na útok na Švédsko, Fínsko, Spojené kráľovstvo a USA. Zároveň odmietol pochybnosti o tom, či je raketa funkčná a odmietol názor, že Rusko bude musieť postaviť jadrovú zbrojnú základňu bližšie k fínskej hranici, aby dosiahlo spomínané jadrové zničenie.

Kremeľ je podľa Žuravieva schopný zasiahnuť Fínsko Sarmatom zo Sibíri a mohol by dokonca dosiahnuť Spojené kráľovstvo, informoval The Independent. Prvý a zatiaľ jediný skúšobný štart rakety Satan-2 sa uskutočnil 20. apríla z kozmodrómu Pleseck na severe Ruska. Napriek tomu sa zdá, že Putin je odhodlaný mať raketu v prevádzke pre strategické raketové sily krajiny do konca roka.