Zelenskyj poslal do Moskvy ostrý odkaz: Rusko nemá odvahu priznať porážku! Ukrajina bude schopná ubrániť sa

KYJEV - Rusko "nemá odvahu priznať" porážku na Ukrajine, vyhlásil v noci na stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas svojho pravidelného večerného príhovoru. Zároveň varoval ruské sily, že nikde na ukrajinskom území nie sú v bezpečí. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

Zelenskyj poukázal na to, že ruská armáda sa zjavne spolieha na starnúce zbrane a taktiku zo sovietskych čias, pričom uviedol, že jednota ukrajinského ľudu v kombinácii so silou ukrajinskej armády znamenajú "jasný" výsledok vojny. "Okupanti už veľmi dobre pocítili, čo je to moderné delostrelectvo a že nikde v našej krajine nebudú mať bezpečné tylo," uviedol ukrajinský prezident.

Podľa Zelenského ruské sily zistili, že operácie ukrajinských prieskumných jednotiek zamerané na ochranu vlasti sú silnejšie než akákoľvek ich "špeciálna operácia". "Z odpočúvania ich rozhovorov vieme, že ruskí vojaci sa naozaj našich ozbrojených síl boja," uviedol Zelenskyj.

Zdroj: SITA/AP Photo/Nariman El-Mofty

Ukrajina bude schopná ubrániť sa

Podľa ukrajinského prezidenta ruské sily dosahujú nejaké výsledky len vďaka "bezodným zásobám starých sovietskych zbraní". "Nemajú už strategickú silu a nechápu a nerozumejú tomu, čo robia v našej krajine. Nemajú tiež ani štipku odvahy na to, aby priznali porážku a stiahli svojich vojakov z ukrajinského územia," pokračoval ukrajinský prezident. Zároveň uviedol, že Ukrajina bude schopná "sa ubrániť, obnoviť sa a zrealizovať ciele svojej zahraničnej politiky".

Zdroj: SITA/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Zelenskyj okrem toho vo svojom príhovore informoval, že sa v utorok v Kyjeve stretol s podpredsedom poľskej vlády a ministrom obrany Mariuszom Blaszczakom, s ktorým rokoval o obrannej spolupráci. Tento príhovor ukrajinského prezidenta sa uskutočnil v 139. deň vojny na Ukrajine – v období, keď pokračujú boje o ovládnutie Doneckej oblasti na ukrajinskom východe a keď sa zdá, že Rusko zintenzívnilo svoje útoky na civilistov, píše Guardian.