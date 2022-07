Krvavý útok medveďa na turistu: Zostupoval z hory, keď sa stretli ich pohľady... 60 sekúnd teroru!

GREYBULL - Býva síce v Buffale, ale obeť nedávneho útoku medveďa grizlyho Barry Olson pozná vysokohorskú krajinu štátu Wyoming lepšie ako ktorýkoľvek iný dobrodruh. Medveď ho prekvapil vo vyše 3 000-metrovej výške, kde by ho nikdy nečakal. Vďaka jednému triku sa mu podarilo prežiť, no utrpel vážne zranenia.

Barry sa každé leto vracia do Wyomingu a trávi tam štyri až sedem týždňov v snahe zdolať každú 4000-metrovú horu v štáte, píše subletteexaminer.com. Odhaduje, že takýchto vrcholov je 35-36. Francs Peak, ktorý bol jeho 33. výzvou, sa nachádza na juhovýchod od Yellowstonského národného parku. V nedeľu 26. júna vyrazil a na druhý deň sa vracal dole. A práve vtedy došlo k útoku. Boli asi dve hodiny popoludní, keď Olson prechádzal cez Meadow Creek Basin v nadmorskej výške asi 3360 metrov.

"Išiel som dole, cez hrebeň a nevidel som tak ďaleko dopredu. Tam sa naše cesty skrížili - ja som zostupoval, on stúpal," opisuje dramatické udalosti. Keď sa ich pohľady stretli, delilo ich len asi 15 metrov. "Urobil som od neho malý krok, ale potom sa začal pohybovať ku mne. Snažil som sa dostať k môjmu spreju na medvede, mal som ho pricvaknutý na ramene, ale pohybujú sa prekliato rýchlo. Bol na mne ešte predtým, ako som sa dostal k spreju."

Nasledovalo 30 až 60 sekúnd čistého teroru. Grizly Barry napadol dovedna päťkrát. "Po tom, čo ma prvýkrát dostal, pohrýzol a triasol so mnou, som sa pokúsil ísť znova po sprej na medveďa, pretože sa zastavil. Trvalo to ale asi iba pár sekúnd. Potom bol opäť nado mnou. Potom som už len hral mŕtveho." Piaty a poslednýkrát medveď prevrátil muža hodil ho na zem. Potom odišiel preč. Olson bol ťažko zranený, no nikdy nestratil vedomie.

Pri spätnom pohľade je vďačný za dve veci. Po prvé, že sa to nestalo až za tmy. "To by bola moja rada pre ostatných: Vyrazte skoro ráno, takže ak sa niečo stane, máte stále nejaké svetlo, s ktorým môžete pracovať,“ povedal. Druhou bol osobný lokátor, ktorý zvykol nosiť pri sebe posledných pätnásť rokov. Slúži na uľahčenie pátrania záchranárom a funguje to. Niekoľko hodín po tom, čo Barry aktivoval lokátor, prišla na miesto pomoc. Vrtuľník ho odviezol na ranč, kde ho opäť vyzdvihli a letecky previezli do nemocnice v Billings.

Olson pri útoku utrpel vážne poranenie svalov na oboch stehnách a tricepsoch ľavej ruky. Minulý týždeň ho prepustili z nemocnice a následne sa niekoľko dní zotavoval doma. O pár týždňov by mal dostať na jednu z nôh kožný štep. Američan dúfal, že tento rok konečne dokončí svoju horolezeckú misiu, ale to už nebude možné. "Dcére som sľúbil, že aspoň rok nevyleziem na horu. Takže zostanem mimo hôr aspoň na rok," dodal.