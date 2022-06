Vedci majú veľké obavy: Nové varianty OMIKRONU sa viac podobajú na smrteľnejšiu deltu!

BERLÍN - Letná vlna koronavírusu sa valí závratnou rýchlosťou. Dôvodom sú omikronové varianty BA.5 a BA.4. Experti sa obávajú, pretože existujú náznaky, že vírus opäť preniká hlbšie do tkaniva, než ako to bolo v prípade alfy a delty. Virológ Ulf Dittmer ale zatiaľ žiadne závažnejšie priebehy ochorenia COVID-19 nezaznamenal.

Krivka vývoja hovorí jasnou rečou - koronavírusom sa denne nakazí oveľa viac ľudí ako pred štyrmi týždňami. Mnohí to poznajú aj od priateľov, príbuzných a kolegov z práce, ktorí hovoria, že ich to teraz chytilo. Za letnú vlnu je zodpovedný omikronový subvariant BA.5 v tandeme s BA.4. Ukazujú to aj čísla z týždennej správy nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI). Najnovšie sa ich podiel takmer nepretržite zdvojnásobil a BA.5 je teraz dokonca dominantný v Nemecku s približne 50 percentami nových infekcií.

Po nedávno prekonanej vlne BA.2 samotné čísla infekcií nie sú desivé. Mnohí sa skôr obávajú, že tieto podtypy by sa mohli ukázať ako nebezpečnejšie ako ich predchodcovia. Vedci sa obávajú, že subvarianty môžu pripomínať smrteľnejšie varianty Alpha a Delta. Informuje o tom Independent z Veľkej Británie. Pretože omikronové podvarianty sa vyvinuli tak, aby sa opäť zamerali na pľúca a prekonali imunitu. Počet prípadov vo Veľkej Británii pribúda, ale pacienti na jednotke intenzívnej starostlivosti zatiaľ nie.

Nemocničné lôžka sa opäť zapĺňajú

V súčasnosti existujú neoficiálne správy v Nemecku, že BA.5 a BA.4 by mohli byť opäť patogénnejšie než BA.1 a BA.2. To by znamenalo, že spôsobia vážnejší priebeh covidu. Pľúcny špecialista Cihan Çelik tweetoval: "Aktuálny dojem z normálneho covidového oddelenia (nie reprezentatívny): Postele sa opäť zapĺňajú a záťaž chorobou sa výrazne zvyšuje. Takmer všetci pacienti tu potrebujú kyslík, čo bolo pred štyrmi týždňami zriedkavé. Zvládame to, ale nie je to len ‚vlna správ‘."

Galéria fotiek (7) Zdroj: SITA/AP/Kin Cheung

Zvyšujúci sa počet úmrtí z BA.4 a BA.5?

Znamenajú závažnejšie priebehy aj viac úmrtí? Virológ z Charité Christian Drosten nedávno vyjadril znepokojenie nad úmrtiami v Portugalsku. Odborníci nevylučujú, že úmrtnosť na BA.5 sa opäť zvýši. "Je dosť možné, že súčasný nárast bude chvíľu pokračovať a povedie aj k nárastu úmrtí - ako je to možné pozorovať v Portugalsku," povedal Friedemann Weber, virológ z univerzity v Giessene na otázku FOCUS Online. Weber však nepredpokladá, že by BA.5 prekonala úroveň predchádzajúcich vĺn: „Vďaka očkovaniu a tiež kvôli predchádzajúcim infekciám máme istú populačnú imunitu a máme teda ďaleko od takých veľkostí, aké existovali v zime 2020/21," vysvetlil odborník.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Čo naznačuje, že BA.4/5 sú nebezpečnejšie ako BA.1/2

Weber tiež varoval: „Podľa predchádzajúcich údajov sú tieto dva varianty, ktoré sa teraz stávajú dominantnými, bohužiaľ veľmi nákazlivé a možno aj patogénnejšie.“ Predbežné údaje od Kei Sato z Tokijskej univerzity a kolegov ukazujú niečo podobné: BA.4 , BA.5 a BA.2.12.1 sa mohli vyvinúť tak, aby uprednostňovali infekciu pľúcnych buniek skôr ako tkanivá horných dýchacích ciest, čím sa viac podobali skorším variantom ako Alpha alebo Delta.

Boli oveľa patogénnejšie ako omikronové typy a spôsobili závažnejšie priebehy vrátane smrti. "Celkovo náš výskum naznačuje, že riziko pre globálne zdravie týchto omikronových variantov, najmä BA.4 a BA.5, môže byť väčšie ako riziko pôvodného BA.2," povedal Sato. Profesorove experimenty ukazujú, že BA.4, BA.5 a BA.2.12.1 sa v ľudských pľúcnych bunkách reprodukujú efektívnejšie ako BA.2. Ďalšie pokusy na škrečkoch naznačujú, že BA.4 a BA.5 môžu spôsobiť závažnejšie ochorenia. „Vyzerá to tak, že tieto typy prechádzajú späť na nebezpečnejšiu formu infekcie, ktorá zasahuje hlbšie do pľúc,“ povedal pre Independent Stephen Griffin, virológ z University of Leeds.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Schopnosť vyvolať závažnejšie ochorenia Covid-19 ako BA.2 zatiaľ nemožno vylúčiť. "Myslím si, že je možné, že BA.5 by mohol byť opäť o niečo patogénnejší, ale to sa ešte nepodarilo objasniť," povedala Sandra Cieseková, riaditeľka lekárskej virológie Univerzitnej nemocnice vo Frankfurte nad Mohanom, v najnovšom NDR Podcast. Dôvodom sú mutácie v kľúčových bodoch spike proteínu, ktoré umožňujú vírusu ľahšie preniknúť a infikovať pľúcne bunky. BA.2 na druhej strane dokázala lepšie preniknúť na sliznice horných dýchacích ciest.

Čo hovorí proti tomu, že BA.4/5 sú nebezpečnejšie ako BA.1/2

Virológ Ulf Dittmer z Univerzitnej nemocnice v Essene naopak nedávno presadzoval tézu, že evolúcia neprebieha opačne a je nepravdepodobné, že by koronavírusy opäť infikovali hlbšie tkanivo. Lebo to by bola distribučná nevýhoda. Ako teda hodnotí znalec podvarianty BA.4/5? "Zatiaľ som nevidel žiadne presvedčivé údaje, že BA.4/5 sú patogénnejšie ako BA.1/2," povedal Dittmer na otázku FOCUS Online. „Dokonca ani tu v Essene o tom na klinike neexistujú dôkazy.“

Súčasné omikronové podvarianty môžu byť ešte lepšie vo vyhýbaní sa imunitnému systému a sú infekčnejšie. Preto vidíme v mnohých krajinách vrátane Nemecka ďalšiu vlnu. Virológ dodáva: „Bohužiaľ, pri takýchto vlnách sa vždy nájde pár pacientov, ktorí skončia späť na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nie zriedkavo je Sars-CoV-2 ako vedľajší nález k ďalšiemu závažnému ochoreniu." Virologička Cieseková vzhľadom na zmenenú imunitu v populácii tiež neverí, že nový variant môže spôsobiť väčšie škody ako pred dvoma rokmi, keď ešte neboli očkovania, antivirotiká a monoklonálne protilátky.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Čo treba zvážiť pri porovnaní s Portugalskom

Keďže sa často uvádza paralela s Portugalskom: Epidemiológovia sa zhodujú, že tamojšia situácia by mala byť pre Nemecko varovaním. „Portugalsko je niekoľko týždňov pred nami,“ vysvetlil epidemiológ Timo Ulrichs na otázku FOCUS Online. To, že sa podvarianty BA.4 a BA.5 tak rýchlo šíria, je dôvodom v súčasnosti rýchlo rastúcich počtov. Napriek tomu treba vziať do úvahy, že imunita v Nemecku a Portugalsku sa líši, rovnako ako štruktúra obyvateľstva.

Portugalci mali veľmi vysokú zaočkovanosť, ale očkovanie je tu dlhšiu dobu ako v Nemecku. Na rozdiel od Portugalska sme v tejto krajine mali veľmi výraznú vlnu BA.2. To ponecháva určitú imunitu a trochu viac chráni pred súčasnými variantmi. Aká dobrá je imunitná ochrana, sa však nedá jednoznačne určiť. Pretože je jasné, že omikron (BA.1./2) nechráni na 100 percent pred omikronom (BA.4/5) a reinfekcie sú možné aj po niekoľkých týždňoch.

Galéria fotiek (7) Nemecký uznávaný virológ Christian Drosten.

Zdroj: TASR/ AP

Je však možné, že by infekcia BA.4 alebo 5 mohla opäť viesť k stabilnejšej obrane. Drosten v rozhovore pre Spiegel povedal: "Pre omikronový subvariant BA.5, ktorý sa nedávno stal dominantným v Nemecku, existujú náznaky, že opäť silnejšie ovplyvňuje dolné dýchacie cesty - takže by sa mohla vyvinúť aj imunita po infekcii, môže byť opäť výraznejšia. Chýbajú nám však o tom ešte presnejšie poznatky.“ A jeho odporúčanie je stále veľmi jasné: „V žiadnom prípade sa nenechajte úmyselne nakaziť! Mali by ste sa tomu naďalej vyhýbať, ako je to len možné, aj kvôli riziku dlhodobého covidu.“