Starostovia troch európskych miest naleteli: Videohovor s FALOŠNÝM starostom Ukrajiny! Odhalil ho tento detail

BRLÍN - Starostovia troch európskych metropol sa v posledných dňoch nechali nalákať na videohovor s elektronickým dvojníkom starostu Kyjeva Vitalija Klička. Podvod odhalila napríklad starostka Berlína Franziska Giffeyová, ktorá na twitteri napísala, že kvôli obsahu rozhovoru pojala podozrenie, že nehovorí so skutočnou osobou, a hovor predčasne ukončila.

Naopak starosta Viedne Michael Ludwig si vraj nič podozrivé nevšimol. Sám Kličko nemeckému denníku Bild povedal, že treba vyšetriť, kto za podvodom stál. Berlínska radnica zverejnila na twitteri fotografiu zhotovenú počas piatkového videohovoru s údajným kyjevským starostom.

Starostovia mali pochyby, hovor predčasne ukončili

"Priebeh hovoru a voľba tém vzbudili na strane Berlína nedôveru, hovor bol predčasne ukončený," uviedla radnica. Podľa nej ide o takzvaný deepfake, teda precízne vytvorené falošné video, ktoré má vzbudzovať dojem pravosti. Spočiatku nič nenapovedalo tomu, že nejde o skutočnú osobu.

Es gab keine Anhaltspunkte dafür, dass die Videokonferenz nicht mit einer echten Person geführt wird. Allem Anschein nach handelt es sich um Deep Fake. Das LKA Berlin, Staatsschutz, ist eingeschaltet. https://t.co/SWgvn9JRNR pic.twitter.com/soWNZwuQAb — Senatskanzlei Berlin (@RegBerlin) June 24, 2022

Nepriateľ sa nevzdáva, vedie vojnu na všetkých frontoch

"Priatelia! Nepriateľ sa nevzdáva a vedie vojnu na všetkých frontoch, najmä na tej dezinformačnej, a snaží sa diskreditovať ukrajinských politikov. Pohádať sa s európskymi partnermi, nie pomôcť Ukrajine. Včera boli v mojom mene primátorom viacerých európskych metropol zaslané žiadosti o komunikáciu cez ZOOM z falošnej poštovej adresy. Keďže naši priatelia sú rýchli a podporujú nás, starostovia Berlína a Madridu súhlasili s rozhovorom. A pomocou technológie DeepFake sa k nim útočník prihovoril a vydával sa za Klička," napísal na Facebooku Kličko.

Друзі! Ворог не вгамовується і веде війну по всіх фронтах - зокрема, з дезінформації, з дискредитації українських... Posted by Віталій Кличко on Saturday, June 25, 2022

Zločinné sily

"Niekoľko radníc v Európe kontaktoval falošný starosta Kyjeva, ktorý potom tvrdil absurdné veci," povedal Kličko denníku Bild. "Ide tu o zločinné sily. Treba okamžite vyšetriť, kto za tým stojí," dodal. "Som presvedčený, že strážcovia zákona by mali takéto „činnosti“ vyšetrovať. V prípade potreby zapojte zahraničných odborníkov," dodal na sociálnej sieti.

S falošným Kličkom v piatok hovoril aj starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida, aj on ale dospel k záveru, že nehovorí so skutočným starostom Kyjeva a podal trestné oznámenie. Naopak viedenský starosta Ludwig hovor dokončil a nič zvláštne na ňom nezistil. "Nehovorili sme o závažných témach. Nahnevá to, ale nejde o veľký problém," povedal stanici ORF.