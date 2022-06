Horor na dovolenke: Američanka čaká, kým jej dieťa zomrie! Potrat mi nevykonajú, som v ohrození života

VALLETTA - Andrea Prudenteová čaká v nemocničnej izbe na Malte, kým sa zastaví srdce jej nenarodeného dieťaťa. Matka je v ohrození života, no lekári jej stále odmietajú vykonať interrupciu. Malta je jedinou členskou krajinou EÚ, ktorá kriminalizuje umelé prerušenie tehotenstva u žien.

Andrea Prudenteová už takmer týždeň leží na nemocničnom lôžku na ostrove Malta a čaká. Americká turistka bola v 16. týždni tehotenstva, keď sa placenta čiastočne oddelila. Prudenteová bola prijatá na kliniku Mater Dei v Mside s krvácaním. Tamojší lekári jej oznámili, že jej nenarodené dieťa nie je schopné prežiť.

Keďže však srdiečko bábätka stále bije, lekári jej odmietajú urobiť potrat. Malta je jedinou členskou krajinou EÚ, ktorá kriminalizuje umelé prerušenie tehotenstva u žien. Ani skutočnosť, že Prudenteovej teraz hrozí, že sa nakazí smrteľnou infekciou, stále nie je dôvodom na vykonanie potratu.

Šanca na prežitie plodu je nulová

Partner Prudenteovej Jay Weeldreyer je veľmi znepokojený. Pre MaltaToday porozprával, ako bol pár šťastný, keď zistili, že budú mať dieťa. Teraz musia neustále sledovať tlkot srdca ich bábätka, a to ich oboch traumatizovalo. "Nerozumiem tomu," hovorí Weeldreyer a krúti hlavou. "Je len jeden človek, ktorý sa môže dostať z tejto nemocnice živý, a to je moja partnerka. Prečo stavajú moju nenarodenú dcéru, ktorá nemá nádej na záchranu, nad moju partnerku? Zázraky tu už nie sú možné."

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Andrea Prudenteová vo svojom príspevku na Facebooku hovorí aj o „maltských barbarských zákonoch o potratoch“, ktoré bránia lekárom „poskytnúť mi liečbu, ktorú potrebujem“. Medzinárodné smernice sú jasné, keď je šanca na prežitie plodu nula percent, tvrdí gynekologička Isabel Stabileová, členka organizácie Doctors for Choice, ktorá prípad páru zverejnila. „Žiadny plod narodený pred 21. týždňom nie je životaschopný a po narodení neprežije. Vzhľadom na predčasné komplikácie tento plod nemá šancu na prežitie,“ povedala Stabile.

Podľa Doctors For Choice bolo pacientke povedané, že lekári môžu zasiahnuť iba v prípade, že by mala zomrieť. „Ani infekcia nestačí,“ pokračuje Stabileová. Ošetrujúci lekári uviedli, že im nebolo dovolené hovoriť s Prudenteovou o možnosti potratu. Dvojica je zúfalá a teraz hľadá riešenie. Plánuje lekársku evakuáciu do Spojeného kráľovstva. Prudente a Weeldreyer čakajú na povolenie od svojej poisťovne vycestovať.