Európu sužuje nepriaznivé počasie: Tornáda, obrovské krúpy, lejaky a lesné požiare! Situácia je veľmi kritická

BRATISLAVA - Raz horúčavy, potom nebezpečné búrky a následne ochladenie. To je prax posledných dní ako na Slovensku, tak aj v okolitých krajinách. Mnohé štáty Európskej únie sa totiž museli vysporiadať s následkami javov nepriaznivé počasia. Tornádo v Česku, extrémne krúpy vo Francúzsku či intenzívny lejak v Poľsku. Čo všetko sa udialo za posledné týždne?

Posledné dni sa Slovenskom prehnali silné a intenzívne búrky, ktoré so sebou priniesli aj viaceré zaujímavé javy. Intenzívne lejaky, krúpy, výrazná blesková aktivita - to všetko sa udialo na Slovensku za posledné obdobie. No ani zďaleka sme na tom neboli tak zle, ako iné okolité krajiny. Tie sa museli pasovať s oveľa viac nepriaznivým počasím.

Archívne VIDEO Do hlavného mesta dorazili očakávané búrky: Priniesli so sebou prívalový dážď!

Búrky sprevádzané silným vetrom a krupobitím zasiahli v utorok 21. júna v skorých ranných hodinách juhozápad Francúzska, kde prerušili dodávky elektrickej energie, zničili strechy budov a spôsobili záplavy. S odvolaním sa na vyjadrenie úradov prefektúry Bordeaux o tom informuje agentúra DPA. Záchranári mali celkovo 900 výjazdov. Tisíce ľudí sa ocitli bez elektriny a približne 30 ľuďom bolo poskytnuté náhradné núdzové ubytovanie. V dôsledku búrok museli tiež evakuovať školský tábor, na ktorom sa nachádzalo 126 žiakov a 28 učiteľov. Predpokladá sa, že vážne škody utrpelo miestne poľnohospodárstvo vrátane svetoznámych vinohradov, uvádza DPA.

Televízia RTL odvysielala zábery viacerých áut, ktoré mali v dôsledku krupobitia preliačené či zničené čelné sklá. Francúzska meteorologická služba Météo-France uviedla, že niektoré krúpy mali priemer až sedem centimetrov; DPA ich prirovnala k tenisovým loptičkám. Búrku podľa meteorológov sprevádzal vietor dosahujúci rýchlosť až 115 kilometrov za hodinu. V oblasti ako aj v horskom regióne Centrálny masív - v južnej a strednej časti krajiny - sa očakávajú ďalšie zrážky. Météo-France vyhlásila oranžový stupeň varovania (druhý najvyšší) pre 27 z dovedna 96 departmentov metropolitného Francúzska. Očakávajú sa tam lejaky, vietor a krupobitie. Fotografi z Francúzska však naháňajú husiu kožu. Krúpy totiž zničili nielen autá, ale aj strechy či detské skĺzavky či stoličky. Ľadové útvary tak napáchali naozaj rozsiahle škody.

Supercely v Česku a tornádo

Česko v pondelok 20. júna zasiahli silné búrky, ktoré sa v priebehu dňa presúvali smerom od západu na sever a východ krajiny. V okrese Domažlice do jedného zo spadnutých stromov narazil vlak, hasiči zo súpravy evakuovali 90 ľudí. Nehoda sa zaobišla bez zranení. Búrka, ktorá sa prehnala Plzenským krajom, vyvrátila viacero stromov a poškodila strechy. Popadané stromy skomplikovali situáciu najmä na železnici. Medzi mestom Domažlice a obcou Blížejov narazil do spadnutého stromu vlak. Podľa webu tn.cz išlo o medzinárodný spoj Západný expres. Hasiči z neho evakuovali 90 ľudí.

"Musela byť zriadená náhradná autobusová doprava, aby sa mohli cestujúci bezpečne dostať do cieľa," povedal hovorca Českých dráh (ČD) Petr Šťáhlavský. Prevádzku sa podľa neho podarilo obnoviť ešte pred poludním. Hovorkyňa Správy železníc Nela Friebová potvrdila, že sa udalosť zaobišla bez zranení. "Vietor miestami dosahoval v nárazoch okolo 65 kilometrov za hodinu a padali krúpy až okolo dvoch centimetrov v priemere," povedala Simona Procházková z plzenskej pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Podľa nej sa v regióne vyskytol takzvaný downburst, teda významný prepad studeného vzduchu, ktorý vytvára silný vietor. Búrka sa prehnala aj celým Pardubickým krajom. Dážď zatopil parkovisko aj pivnice, hasiči na viacerých miestach odčerpávali vodu a odpratávali popadané stromy. V súvislosti s počasím zasahovali hasiči aj na juhu Moravy.

Mesto Olešnice na juhu Moravy zasiahla vo štvrtok 16. júna večer silná búrka, v dôsledku ktorej zasypali mesto krúpy. Miestami ich bolo toľko, že niektoré ulice boli neprejazdné a v meste museli zasahovať hasiči. "Musím povedať, že to vyzeralo veľmi dramaticky, podobne ako pred 20 rokmi. Začalo pršať, padali krúpy, zotmelo sa. Vtedy (pred 20 rokmi) to trvalo asi 40 minút, dnes to mohlo byť tak päť až sedem," uviedol starosta mesta Olešnice Zdeněk Peša.

V pondelok 14. júna večer sa južnou Moravou prehnala supercelárna búrka. Najviac zasiahnutou oblasťou bolo mesto Lanžhot na Hodonínsku. Prvotné dohady hovorili o tornáde, pričom to, že neďaleko slovenských hraníc vyčíňal veterný vír, sa napokon potvrdilo. Podľa starostu mesta Lanžhot Ladislava Straku búrka závažne poškodila niekoľko domov. "Začalo silno fúkať aj s dažďom. Bolo to dosť dramatické, trvalo to chvíľku, ale prehnalo sa to v rozsahu niekoľkých ulíc jednej štvrte mesta. Takmer všetky vysoké stromy boli zničené, zlomené v polovici," popísal starosta.

Archívne VIDEO Nové video z búrky na juhu Moravy: S takmer stopercentnou istotou išlo o tornádo!

Problémy v Poľsku

Silné búrky však neobišli ani Poľsko. Tam sa v Sliezsku na Poľskej strane v meste Krzepice prehnala supercelárna búrka, ktorá so sebou priniesla intenzívne zrážky. Z videa, ktoré zverejnil portál Lubuscy Łowcy Burz, je zrejmé, že lejak bol mimoriadne intenzívny, pretože voda sa dostala popod rám okna až do miestnosti. Na zemi sa pritom nachádzala výrazná mláka dažďovej vody. Búrky, ktoré sa prehnali Poľskom v pondelok, zas spôsobili, že do jednej z prírodných pamiatok uderil blesk a tá začala horieť. Konkrétne išlo o strom pri kríži Ježiša Krista, na ktorý sa našťastie nerozšíril. Informoval o tom portál TVN24.

Z powodu silnych burz, które przeszły w poniedziałek przez Polskę, na Śląsku doszło do spłonięcia jednego z pomników przyrody.

Keď nie búrky, tak požiare

Po niekoľkých dňoch spaľujúcich horúčav konečne klesli teploty vo veľkých častiach Španielska pod 40 stupňov Celzia, informovala v nedeľu tlačová agentúra DPA. V severnom meste Zaragoza predpovedali iba 34 stupňov Celzia, čo je pokles oproti 42 stupňom zo soboty. Extrémna a nezvyčajne skorá vlna horúčav sa zmiernila aj na obľúbenom ostrove dovolenkárov Malorka, kde teplomery ukazovali príjemných 30 stupňov Celzia, ale lesné požiare, ktoré tam vypukli niekoľko dní predtým, ďalej vyčíňali.

Hasiči medzitým stále bojovali s piatimi aktívnymi požiarmi v severnej provincii Navarra, ako uviedla provincionálna vláda. Podľa nej je situácia "veľmi kritická", keďže vinou vetra sú požiare nepredvídateľné. Obyvateľov menších neďalekých dedín, vrátane Etxarren, Arzoz, Muskiz a San Martín de Unx, evakuovali. Najhorší požiar v pohorí Sierra de la Culebra na severozápade Španielska, blízko Portugalska, je už pod kontrolou, ale to vďaka klesaniu teplôt a občasnému dažďu. Požiar už zničil približne 25 000 hektárov lesa.

Požiar museli riešiť v pondelok aj v Maďarsku, kde evakuovali 40 osôb. Išlo o požiar suchej trávy, kríkov a odpadkov v severomaďarskom meste Nyírbátor. Riaditeľstvo úradu civilnej ochrany Sabolčsko-satmársko-berežskej župy na svojej webovej stránke uviedlo, že plamene zasiahli rozlohu vyše piatich hektárov v okolí Táncsicsovej ulice. Požiar ohrozoval aj obyvateľov obytných domov susednej ulice, odkiaľ dočasne evakuovali 40 ľudí. Zasahovali hasiči z Mátészalky, Nyíregyházy a Baktalórántházy.