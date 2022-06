Ukrajinci zverejnili obsah odpočúvania ruských vojakov: Pokusy o útek z armády a morálna depresia

Vojna na Ukrajine očami osemročného chlapca z Mariupoľu (archívne video)

Morálne aj fyzicky oslabené ruské jednotky na Ukrajine plánujú spôsoby, ako sa dostať z krajiny. Ukrajinská rozviedka zachytila rozhovor dvoch vojakov, ktorí sa rozprávali o možných falošných sobášoch, len aby mohli opustiť bojisko, píše Daily Mail. Analytici tvrdia, že ruská armáda je preťažená, má nízku morálku a čoskoro by mohla prísť o všetky bojové jednotky, keďže vojna na Ukrajine trvá už viac ako sto dní.

Odpočúvaná nahrávka rozhovoru medzi ruským vojakom a jeho priateľom odhalila, že dôstojníci nemajú inú možnosť, aj keď sa mnohí pokúšali o prepustenie z armády. V rozhovore bolo počuť, ako niekto povedal: "Buď vás zrania, zabijú, alebo v tom lepšom prípade dostanete rozkaz na stiahnutie sa." Dodal, že on sám sa pokúsil zorganizovať falošné manželstvo v snahe uniknúť konfliktu. "Už som povedal jednej z mojich kamarátok, aby išla podať žiadosť na úrad pre registráciu manželstva," pokračoval.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Kamarátka mu však protirečila, že to nie je možné, pretože na úrade by prišli na to, že ide o vojaka ruskej armády. "Všetci sa pokúšajú o rôzne spôsoby, ako sa odtiaľto dostať. Žiadny však neexistuje." Zvukový záznam zverejnila Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU). Čoraz viac ruských vojakov túži po návrate domov. Je to spôsobené aj tým, že ich velitelia im dávajú čoraz menej dovolenky.

Žiadna voda a zimné uniformy v júni

Podľa ďalšieho hovoru, ktorý zachytila takisto ukrajinská spravodajská služba, je počuť, že muž, o ktorom sa predpokladá, že je ruský vojak, hovorí, že sa im zastavila dodávka vody. "Sedíme tu bez vody. V poslednom čase je dosť teplo. Akurát dnes sú vysoké teploty a chalani tu sedia v šoku. Panuje tu morálna depresia," uvádza Daily Beast. Vojaci majú okrem toho rovnaké uniformy, aké nosili v zime.

Galéria fotiek (3) Hliadkovanie ukrajinského vojaka

Zdroj: SITA

Na inej frekvencii bol spravodajským oddelením ukrajinského ministerstva obrany údajne zachytený ruský vojak, ako hovorí príbuznej, že väčšina mužov v jeho jednotke odmieta bojovať a snaží sa utiecť cez ruské hranice. "Práve teraz asi 10 ľudí pripravuje nákladné auto...Ak to nejaký veliteľ zistí, okamžite doň naskočia a pôjdu smerom na Belgorod. Majú tam už pripravený aj kanister s naftou. Už som sa s nimi rozprával, a keby sa niečo stalo, zoberú ma so sebou," povedal. Len minulý mesiac ruský súd nariadil prepustenie 100 dôstojníkov Národnej gardy po tom, čo vo februári odmietli bojovať na Ukrajine.