Štefančuk vyjadril v EP nádej, že EÚ udelí Ukrajine štatút kandidátskej krajiny

Šéfa ukrajinského parlamentu v rokovacej sále EP privítala predsedníčka zákonodarného zboru EÚ Roberta Metsolová, ktorá zdôraznila, že boj Ukrajiny za slobodu, demokraciu a hodnoty, ktoré nás spájajú ako Európanov, "je aj naším bojom". "To, čím si Ukrajina prechádza, bolo ešte pred niekoľkými mesiacmi nemysliteľné, ale váš ľud inšpiroval celý svet," povedala Metsolová Štefančukovi. A spresnila, že europarlament bude naďalej aktívne podporovať úsilie Ukrajiny o udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ, lebo je dôležité "vyslať jasný signál, že miesto Ukrajiny je v európskej rodine, a aby sme všetkým povedali, že Ukrajina je Európa".

Štefančuk vo svojom vystúpení opísal, ako prvý ruský útok na Ukrajinu šokoval jeho krajinu a celý svet. Podľa jeho slov si ale Ukrajinci rýchlo uvedomili, čo musia urobiť: spojiť sa proti agresorovi. Predsedníčke EP vyjadril uznanie za to, že bola jedným z prvých európskych lídrov, ktorí navštívili Ukrajinu po vypuknutí vojny.

Poďakovanie krajinám Európy

Zároveň sa poďakoval krajinám Európy za ich reakciu na ruskú agresiu, za prijímanie ukrajinských utečencov a za to, že v týchto ťažkých časoch stáli na strane ukrajinského ľudu. Pred poslancami hovoril o perspektíve ďalších opatrení v prípade pokračovania vojny vrátane potreby prijímania ďalších sankcií zo strany EÚ, aj keď začínajú negatívne ovplyvňovať európsku ekonomiku. "Ale cena za porážku bude oveľa vyššia," zdôraznil Štefančuk.

Predseda ukrajinského parlamentu v pléne EP vyjadril prianie, aby Európska únia dôrazne podporila želanie jeho krajiny získať štatút kandidátskej krajiny. "Ukrajina a jej ľud potrebujú toto silné posolstvo Európy", zdôraznil a dodal, že akýkoľvek iný politický signál bude dobrou správou a prínosom len pre ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režim. Očakáva sa, že štatút kandidátskej krajiny by Ukrajine mohli udeliť premiéri a prezidenti členských krajín EÚ na nadchádzajúcom summite v Bruseli 23. – 24. júna.

Slovenskí poslanci podporujú integračné ambície Ukrajiny

Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) podporujú európsku perspektívu Ukrajiny a jej integračné ambície. Uviedli to viacerí slovenskí europoslanci po utorňajšej rozprave so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom v pléne EP v Štrasburgu. Poslanci EP počas rozpravy predstavili svoju víziu budúcej zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, pričom vychádzali aj z geopolitických dôsledkov ruskej agresie proti Ukrajine.

Ivan Štefanec

Ivan Štefanec (KDH) počas svojho vystúpenia v pléne europarlamentu pripomenul, že už viac 100 dní trvá zločinecká ruská agresia na Ukrajine, pričom "statoční Ukrajinci" nebránia len svoju vlasť, ale aj celý západný svet. "Dnes sa rozhoduje o budúcej podobe Európy. Či v nej bude vyhrávať brutalita, nesloboda a bezprávie, alebo vyhrá dodržiavanie práva, sloboda a odvaha," opísal situáciu. Vyjadril nádej, že víťazstvo bude na strane odvahy, práva a slobody a aj preto podľa jeho slov pomoc EÚ Ukrajine nesmie zovšednieť. Aspoň dovtedy, kým nebude oslobodené celé územie Ukrajiny.

Zdôraznil, že Ukrajinci si, aj tým, že bojujú v mene európskej slobody a demokracie, zaslúžia európsku perspektívu. "Som si istý, že im máme povinnosť ponúknuť plnoprávnu stoličku v rodine európskych národov, plnoprávne členstvo v EÚ," odkázal Štefanec. Dodal, že EÚ musí zároveň hovoriť o obnove Ukrajiny po vojne, lebo sloboda a demokracia priamo súvisia s prosperitou. Preto by Únia mala pomáhať pri hospodárskej obnove Ukrajiny. Zároveň vyjadril radosť, že uznesenie, o ktorom europoslanci hlasovali, obsahuje aj zmienku o Medzinárodnom súdnom dvore a snahe trestať osoby z Ruka zodpovedné za genocídu a vojnové zločiny na Ukrajine.

Vladimír Bilčík

Vladmír Bilčík (SPOLU) zdôraznil, že Ukrajina dnes potrebuje politickú aj vojenskú podporu EÚ na pomoc v boji proti ruskej agresii. "Musíme sa sústrediť na ďalšiu vojenskú pomoc, pokračovať v sankciách proti Ruskej federácii a už tento mesiac ponúknuť Ukrajine jednoznačný kandidátsky štatút na členstvo v Európskej únii," opísal situáciu. Podľa jeho slov Ukrajina potrebuje jasnú európsku perspektívu po skončení ruskej agresie. A dodal, že Kyjev musí v tejto vojne uspieť, pričom Európania nesmú poľavovať v pomoci poskytovanej ukrajinskej strane.

Michal Wiezik

Michal Wiezik (PS) skonštatoval, že pokračovanie v politike rozširovania EÚ, či už v prípade krajín západného Balkánu, Ukrajiny, ale taktiež Gruzínska a Moldavska, si od poslancov europarlamentu vyžaduje jasnú a úprimnú podporu. "Nezabúdajme, že rozširovanie bolo vždy jednou z najúspešnejších politík EÚ a Slovensko to len potvrdzuje. Najbližším míľnikom v rozširovaní EÚ by malo podľa mňa byť odporúčanie Európskej komisie na udelenie kandidátskeho štatútu Ukrajine. Je to naša morálna povinnosť, aj keď ma mrzí, že k tejto otázke zatiaľ ani v Európskom parlamente nie je zatiaľ jednoznačný konsenzus," uviedol poslanec.