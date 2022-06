Prvá dáma Ukrajiny prekvapila odhalením o ich synovi (9): Volodymyrovi radí vo vojenskej taktike!

Olena Zelenská (44) hovorí, že pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, nechce nič skrývať. Platí to aj pre jej syna Kyryla, ktorému otvorene povedala, čo sa v jeho domovine skutočne deje. Chlapec sa chce zachovať statočne, a preto sa snaží dať otcovi rady o vojenskej taktike. Jeho mama pre Daily Mail priblížila, ako to všetko ich rodina prežíva. Svojim deťom otvorene povedala, že odlúčenie ich otca od rodiny bolo potrebné pre ochranu Ukrajiny.

Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України! Цей день — наш. Хто живе на правому й лівому берегах... Posted by Олена Зеленська on Tuesday, February 15, 2022

Vojna má podľa prvej dámy Ukrajiny výrazný vplyv na jej rodinu. "Zlomilo mi to srdce. Deti sú pri mne, ale manžel od nás odišiel, aby velil armáde počas vojny. Našťastie sme si vedeli život zariadiť tak, aby som neprišla aj o svoje deti. Dcéra je v maturitnom ročníku, končí školu. Je to dôležitý míľnik v jej živote, no zastihol ju akurát v tomto strašnom období." Ako pokračovala, Oleksandra (17) tak nezažije maturitný ples ani žiadnu inú spoločenskú akciu súvisiacu s ukončením štúdia. Momentálne študuje diaľkovo online.

🙏 Pray for the brave people of Ukraine, for Wolodymyr Zelenskyj, Olena Zelenska, their family & the government of Ukraine. pic.twitter.com/2tIHcZilsC — Sven Holger Wolf 🇪🇺🇺🇦🏳️‍🌈 (@SvenHolgerWolf1) March 13, 2022

Aj Kyryl sa učí z domu. "Veľmi si želám, aby sa naše deti vrátili prvého septembra do školy. Snažím sa zvládnuť toto veľmi kruté obdobie a dlhé odlúčenie od manžela. Deti pochopili, čo sa deje, no stále kladú otázky, kedy sa to celé skončí," hovorí ich mama. Kyryl je vraj mladý politológ a stratég, ktorý sa snaží radiť otcovi pri obrane vlasti. "Volodymyr je taký istý. Vždy rieši, aké tanky, lietadlá, helikoptéry musíme kúpiť, čo nám chýba. Ktoré krajiny nám pomáhajú, ktoré, naopak, nie. Je to vojenský expert, môžete sa s ním o tom rozprávať celé hodiny," predostrela Zelenská.

Kritika Ruska

Rusko podľa nej nevníma Ukrajinu ako nezávislú krajinu. "To je môj osobný názor. Jednoducho mám pocit, že nás nevnímajú ako krajinu, ktorá by mala mať samostatné riadenie. Mnohí Rusi si myslia, že sme súčasťou ich spoločnosti a Ukrajinu sme si len vymysleli. Ale naše umelecké diela, kultúra, piesne, literatúra, to všetko dokazuje, že opak je pravdou." Práve z tohto dôvodu chcú Rusi podľa prvej dámy zničiť ukrajinské národné povedomie.

Olenu vraj neprekvapilo, keď jej manžel inšpiroval svet svojím neochvejným vodcovstvom a impozantným odporom voči Rusku. "Môjho manžela mi nikto nezoberie, dokonca ani vojna. Nemôžem povedať, že by sa Volodymyr od začiatku konfliktu zmenil. Bol spoľahlivým manželom a presne takým človekom je aj teraz," dodala na záver.