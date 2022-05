Slovensko rapídne zníži závislosť od ruského plynu: Sulík predstavil PLÁN! SPP už podpísalo zmluvu

Spolu by tieto dodávky mali zabezpečiť od júna okolo 65 % spotreby a teda závislosť od ruského plynu sa drasticky zníži. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík spoločne s generálnym riaditeľom SPP Richardom Prokypčákom.

Zmluva na dodávky nórskeho plynu

"Spoločnosť SPP včera (26.5.) uzavrela zmluvu na dodávky nórskeho plynu do konca budúceho roka, ktoré pokrývajú 32 % spotreby a takisto uzavrela zmluvu na dodávky plynu LNG," povedal Sulík. SPP má podľa ministra zároveň zabezpečené prečerpávanie plynu v Chorvátsku, Belgicku, Taliansku, ale aj v Anglicku, čo mu umožní prečerpať a dostať do plynovodov každý mesiac jeden až dva LNG tankery.

Závislosť sa rapídne zníži

Od začiatku júna tak podľa ministra Slovensko znížilo závislosť na ruskom plyne o 65 %. "Toto je maximum, ktoré sa dalo teraz dosiahnuť. Pracujeme aj na ďalších možnostiach, ktoré síce sú, ale je to aj čoraz ťažšie a náročnejšie. Zároveň ale v plnom rozsahu kupujeme aj plyn z Ruska," zdôraznil Sulík.

Do 10. júla by sme mali mať v zásobníku všetok plyn, ktorý na zimu potrebujeme

Na Slovensko tak v súčasnosti prúdi výrazne viac plynu, než aká je spotreba, no ministerstvo sa usiluje urýchlene naplniť zásobníky. Za normálnych okolností by SPP vtláčal do zásobníka každý deň niečo vyše štyroch miliónov metrov kubických (m3) plynu, aktuálne je to šesť miliónov a v júni minister ráta s uskladnením viac ako deväť miliónov m3 plynu denne. "Ak to takto pôjde ďalej, tak 10. júla bude mať SPP v zásobníku tu na Slovensku všetok plyn, ktorý potrebuje na celú túto zimu," dodal Sulík.

Ročná spotreba zemného plynu na Slovensku sa pohybuje okolo 5,5 miliardy metrov kubických (m3) a doteraz bola viac ako z 85 % pokrytá dodávkami z Ruska. Diverzifikácia zdrojov zemného plynu, ale aj ropy, sa stala po napadnutí Ukrajiny ruskými vojskami prioritou väčšiny štátov EÚ. SPP, ktorý pokrýva takmer 70 % odberateľov plynu na Slovensku, sa už podarilo doviezť pre Slovensko dva tankery so skvapalneným zemným plynom (LNG) z USA. Túto transakciu podnik pripravoval už od októbra minulého roka.