Erdogan diskutoval s Ruttem o výhradách Turecka voči rozšíreniu NATO

ISTANBUL - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok diskutoval s holandským premiérom Markom Ruttem o svojich námietkach voči žiadostiam Fínska a Švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Uviedol to samotný Erdogan s tým, že v sobotu bude na túto tému hovoriť s lídrami Británie a Fínska. Informujeme na základe správy agentúry AFP.

Turecko v stredu zablokovalo začiatok prístupových rokovaní Fínska a Švédska. Erdogan obviňuje Štokholm a Helsinki z toho, že poskytli útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko považuje za teroristickú organizáciu. Švédsko podľa tureckého prezidenta odmietlo do Turecka vydať 30 "teroristov".

Ankara bude pokračovať v rozhovoroch

"Nemôžeme povedať 'áno' vstupu Fínska a Švédska do NATO, bezpečnostnej organizácie," konštatoval Erdogan. Turecko je podľa neho "obeťou" a má k dispozícii všetky dokumenty a informácie o "týchto teroristických organizáciách". Turecký prezident v piatok povedal, že ak Severoatlantická aliancia chápe výhrady Turecka, do svojich radov by nemala prijímať Fínsko a Švédsko. Ďalej uviedol, že Ankara bude pokračovať v rozhovoroch s lídrami západných krajín. "Budeme tiež hovoriť s (generálnym tajomníkom NATO Jensom) Stoltenbergom," avizoval.