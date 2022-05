Macron sa obáva, že konflikt na Ukrajine sa môže rozšíriť aj do Moldavska

LONDÝN - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyjadril vo štvrtok obavy z toho, že konflikt na Ukrajine by sa mohol rozšíriť aj do ďalších krajín regiónu - predovšetkým do Moldavska. Informovala o tom agentúra DPA.

"Neprijateľná agresia Ruska na Ukrajine predstavuje hrozbu pre celý región a najmä pre Moldavsko," povedal Macron počas návštevy moldavskej prezidentky Maie Sanduovej v Paríži. Sanduová počas svojho stredajšieho vystúpenia v Európskom parlamente (EP) v Bruseli upozornila, že nedávne napätie v separatistickom moldavskom regióne Podnestersko pri ukrajinských hraniciach viedlo k zvýšeným obavám o možnú destabilizáciu v krajine.

Galéria fotiek (2) Emmanuel Macron sa stal znovu prezidentom Francúzska

Zdroj: SITA/AP Photo/Lewis Joly

Macron v tejto súvislosti uviedol, že Francúzsko bude naďalej ostražito sledovať situáciu v Moldavsku týkajúcu sa suverenity a územnej celistvosti tejto krajiny. Na území separatistického Podnesterska je rozmiestnených približne 1500 ruských vojakov. Moskva tam má svoju vojenskú základňu a sklady s približne 20.000 tonami munície. Čo sa týka úsilia Moldavska stať sa členskou krajinou EÚ, poznamenal francúzsky prezident, že jasná odpoveď by mala prísť v nasledujúcich týždňoch. Moldavsko požiadalo o vstup do EÚ krátko po ruskej invázii na Ukrajinu 24. februára.

"Chceli by sme sa stať členom EÚ a v tomto úsilí budeme pokračovať rozhodne a odhodlane," zdôraznila Sanduová. Členstvo v EÚ by Moldavsku podľa jej slov prinieslo to, že by patrilo do slobodného sveta. Moldavská prezidentka dodala, že si je vedomá toho, že prístupový proces je dlhý a zložitý, avšak jej krajina nehľadá nijaké skratky. Sanduová v stredu v EP vyzvala členské krajiny EÚ, aby intenzívnejšie podporovali integračné snahy jej krajiny.