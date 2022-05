Fínsko a Švédsko oficiálne podali svoje žiadosti o vstup do NATO

"Vrelo vítam požiadavku Fínska a Švédska a vstup do NATO. Ste našimi najbližšími partnermi... Je to dôležitá udalosť pre našu bezpečnosť," uviedol Stoltenberg pre novinárov po tom, ako mu veľvyslanci oboch severský krajín doručili žiadosti. "Všetci spojenci súhlasia, že rozšírenie NATO je dôležité. Všetci súhlasíme, že sa musíme spojiť a že ide o historickú chvíľu, ktorej sa musíme chopiť," uviedol Stoltenberg v sídle NATO v Bruseli.

Žiadosť Fínska a Švédska o členstvo v Aliancii teraz musí zvážiť všetkých 30 členských krajín. Očakáva sa, že tento proces potrvá asi dva týždne. Avšak agentúra AP upozorňuje, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan má isté výhrady proti vstupu týchto dvoch severských krajín do NATO.

Fínsko a Švédsko sa môžu stať členmi NATO už o niekoľko mesiacov

Vstupný proces do NATO nemá presne určený postup a preto sa jeho priebeh môže rôznym spôsobom líšiť, pripomína AP. Prvým krokom ale zrejme bude, že sa žiadosti severských krajín najskôr prehodnotia na zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC), ktorá sa zrejme uskutoční na úrovni veľvyslancov.

Ak sa podarí prekonať výhrady Turecka a prístupové rokovania budú prebiehať tak, ako sa očakáva, tak Fínsko a Švédsko sa môžu stať členmi Aliancie už o niekoľko mesiacov. Proces vstup do NATO síce obvykle trvá osem až 12 mesiacov, avšak Severoatlantická aliancia chce v tomto prípade postupovať rýchlo vzhľadom na hrozbu zo strany Ruska, ktorej tieto krajiny v súčasnosti čelia, vysvetľuje AP.

Rozhodnutie Fínska a Švédska požiadať o vstup do NATO bolo motivované obavami o bezpečnosť, ktoré vyvolala ruská vojenská invázia na Ukrajinu. Po jej začiatku sa totiž verejná mienka v oboch severských krajinách do značnej miery zmenila, pričom veľká časť ich obyvateľov sa priklonila ku vstupu do Aliancie.