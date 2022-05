Sťažovali ste sa na respirátory? TOTO je skutočný lockdown: VIDEO ako to vyzerá pri bežnej návšteve nemocnice

Galéria fotiek (1) Jeden deň v čínskom lockdown-e

Zdroj: Reprofoto/Youtube - Pavel Dvořák

ŠANGHAJ - Kým na Slovensku neplatia už žiadne opatrenia, Čína aktuálne zažíva jeden z najtvrdších lockdownov. Do karantény putuje čoraz viac negatívnych ľudí len preto, že niekto v ich okolí má Covid-19. Slovák, ktorý v Číne žije už 10 rokov a aktuálne je v Šanghaji, ukazuje, ako to vyzerá, ak potrebujete ísť do nemocnice.