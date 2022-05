Americký Senát odmietol návrh zákona o ochrane práva na interrupciu

Demokrati potrebovali na návrh Zákona o ochrane zdravia žien, ktorý už predtým schválila Snemovňa reprezentantov, získať v 100-člennom Senáte dovedna 60 hlasov, aby sa o jeho schválení vôbec hlasovalo. Republikáni a demokrati majú v tejto hornej komore Kongresu po 50 kresiel. Ako píše AFP, išlo teda najmä o symbolickú reakciu Demokratickej strany na očakávané rozhodnutie Najvyššieho súdu USA zrušiť svoj historický verdikt v prípade Roeová verzus Wade z roku 1973, ktorý garantuje právo žien na interrupcie. Proti návrhu zákona hlasovalo všetkých 50 republikánskych senátorov, ako aj konzervatívny demokrat Joe Manchin.

Americký prezident Joe Biden po neúspešnom hlasovaní sľúbil, že nikdy "neprestane bojovať za ochranu prístupu k reprodukčnej starostlivosti pre ženy" a vyzval Američanov, aby si volili senátorov, ktorí budú konať rovnako. "Republikáni v Kongrese – ani jeden z nich za tento zákon nehlasoval – sa rozhodli stáť v ceste právu Američanov robiť tie najosobnejšie rozhodnutia o svojom tele, rodine a živote," uviedol šéf Bieleho domu vo vyhlásení.

Hlavná téma volieb

Tisíce ľudí minulý týždeň v New Yorku protestovali proti zverejnenému návrhu stanoviska Najvyššieho súdu USA o zrušení verdiktu v prípade Roeová verzus Wade. Ak by súd tento návrh potvrdil, bolo by na jednotlivých štátoch USA, či by povolili legálne vykonávanie interrupcií. AFP v tejto súvislosti poznamenala, že podľa očakávaní by až polovica z nich zaviedla zákaz interrupcií alebo nové obmedzenia.

Reprodukčné práva budú s najväčšou pravdepodobnosťou jednou z hlavných tém nadchádzajúcich novembrových volieb do oboch komôr Kongresu, komentuje AFP. Voľby rozhodnú o tom, ktorá strana bude ovládať tieto zákonodarné zbory. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že na svete sa ročne vykoná približne 25 miliónov nebezpečných interrupčných zákrokov, pričom každý rok v ich dôsledku príde o život zhruba 39.000 žien a dievčat. Ďalšie milióny žien skončia v dôsledku komplikácií v nemocnici.