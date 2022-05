KORONAVÍRUS Europoslanci schválili návrh predĺžiť platnosť covidpasov o jeden rok

ŠTRASBURG - Európsky parlament (EP) vo štvrtok podporil zachovanie platnosti súčasných pravidiel digitálneho COVID preukazu EÚ (covidpasu) na ďalší rok. Členské štáty by tak mohli preukaz využívať do júna 2023, informuje EP.

Europoslanci umožnili Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) začať rokovania s členskými štátmi o predĺžení platnosti covidpasov na ďalších 12 mesiacov, čiže do 30.júna 2023. Digitálny COVID preukaz EÚ bol zavedený v júni 2021 na obdobie 12 mesiacov s cieľom uľahčiť voľný pohyb v Európe počas pandémie. Podľa aktuálne platných pravidiel covidpasy mali platiť iba do 30.júna tohto roku.

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby občania EÚ mohli využívať svoje právo voľného pohybu bez ohľadu na ďalší vývoj pandémie ochorenia COVID-19. Zmeny v pravidlách by členským štátom mali umožniť vydávať potvrdenia o testovaní novým typom antigénových testov.

Zákonodarcovia vyzývajú Európsku komisiu

Poslanci upravili návrh z dielne Európskej komisie tak, aby zdôraznili, že členské štáty EÚ by sa mali vyhýbať ďalším obmedzeniam slobody pohybu držiteľov covidpasov, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné. Takéto obmedzenia by však podľa nich mali byť limitované a primerané na základe najnovších vedeckých odporúčaní Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Výboru EÚ pre zdravotnú bezpečnosť.

Zákonodarcovia vyzvali Európsku komisiu, aby po šiestich mesiacov od predĺženia platnosti digitálneho covidpasu posúdila, či je táto schéma stále potrebná a primeraná. Poslanci chcú, aby platila čo najkratšie a bola zrušená hneď, ako to epidemická situácia v Európe dovolí. Rokovania s Radou EÚ o predĺžení platnosti digitálneho COVID preukazu sa môžu začať okamžite, aby boli pravidlá zavedené skôr, než sa 30. júna skončí platnosť súčasnej schémy platnosti covidpasov.