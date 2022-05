VIDEO Vojenský expert varuje: Ak Putin použije jadrové zbrane, Rusko zmizne v rádioaktívnom mraku

Chris Parry pracoval v službách britského Kráľovského námorníctva. Teórie o pohltení a utopení britských ostrovov v rádoaktívnom prachu považuje za silný prejav ruskej propagandy. Keďže Spojené kráľovstvo podporuje Ukrajinu v jej boji proti Rusku podobne ako ostatné štáty dodávkami humanitárnej pomoci, streliva a zbraní, stalo sa terčom útoku televíznych moderátorov podporujúcich Putina.

Moderátor Dmitrij Kiseljov sa napríklad nedávno vyhrážal, že Britániu by mohla zničiť strela Satan-2, o ktorej sa chválil, že by mohla spôsobiť cunami do výšky 500 metrov a uvrhnúť "Britániu do morských hlbín". V reakcii na túto dramatickú hrozbu Parry uviedol, že je to len bábková hra. "Nedesí ma to, pretože tú zbraň som nevidel ani ja, ani nikto iný. Je to len výmysel veľmi podobný tomu Hitlerovmu, ktorý sa takto vyhrážal na konci druhej svetovej vojny. Ide o prejav hnevu impotentného tyrana. Nič z toho sa nenaplní," povedal dôstojník redaktorovi Colinovi Brazierovi.

Istá samovražda

Parry naznačil, že Rusko sa chce zúfalo zapáčiť civilizovaným národom, ako je Spojené kráľovstvo, ale tento rešpekt a úctu sa mu doteraz nepodarilo získať. "Vyhrážajú sa všelijakými vecami, o ktorých vedia, že ich nikdy neuskutočnia. Ak by to urobili, loď naložená Tridentom (balistická raketa nesúca jadrové hlavice) sa obráti proti nim," vysvetlil. Bývalý kontradmirál tvrdil, že ak by Rusko vypálilo údajne smrtiacu raketu, mohlo by spôsobiť jadrovú katastrofu svojmu vlastnému obyvateľstvu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Väčšina Putinových veľkých miest zmizne podľa Parryho taktiež v rádioaktívnom oblaku. Je doslova nemožné, aby ruskí oligarchovia riskovali straty na vlastnej strane v záujme ukončenia regionálneho konfliktu. "Samozrejme, zabúdajú na to, že rádioaktívne cunami má viac než dosť energie na to, aby si cez Európu prerazilo cestu aj do Ruska. Toto je len nezmyselné uvažovanie." Hoci Británia má vlastné jadrové zbrane, zdráha sa priamo zasahovať do ukrajinského konfliktu. Pokiaľ by poslala na Ukrajinu vlastné jednotky, Putin by to mohol brať ako signál k rozpútaniu tretej svetovej vojny.