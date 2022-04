Ministerka sa dočkala veľkej pocty: Urnu s popolom generála Moravca previezli z USA do Česka

PRAHA - Ostatky československého brigádneho generála Františka Moravca sa v utorok vrátili zo Spojených štátov do Česka a už odpočívajú na cintoríne v jeho rodnom meste Čáslav v Stredočeskom kraji. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Špeciálnu urnu s popolom generála priviezla z Washingtonu, kde Moravec v roku 1966 zomrel a bol pochovaný, ministerka obrany ČR Jana Černochová, ktorá bola v USA na pracovnej návšteve. Zo Spojených štátov priletela vládnym lietadlom aj časť Moravcovej rodiny. Väčšina generálových príbuzných čakala na svojho predka v Čáslavi a zúčastnila sa na slávnostnom uložení urny na čestné miesto tamojšieho kolumbária.

Dúfal, že sa vráti, ako slobodný občan, do slobodnej krajiny

"Jeho dnešný návrat dokazuje, že mal pravdu, že príde ako slobodný Američan do slobodného Československa," povedala po prílete na čáslavské vojenské letisko Moravcova vnučka Anita Moravcová Gardová. "Kamkoľvek sme do Spojených štátov prišli, tam jeho meno poznali, jeho meno rezonovalo a vážili si ho," povedala po návrate Černochová.

Moravec musel odísť z vlasti trikrát. Prvý raz, keď bojoval v prvej svetovej vojne, z ktorej sa vrátil ako legionár. Potom ako šéf tajnej vojenskej služby odišiel tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny do britského exilu, odkiaľ ďalej bojoval proti nacistom a podieľal sa na príprave atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha (1942). Po tretí raz a naposledy Moravec utiekol pred hrozbou komunistických perzekúcií v roku 1948 do Západného Nemecka a odtiaľ neskôr do USA, kde pracoval ako poradca amerického ministerstva obrany.

Dokázal prekonať strach a aj v kritických okamihoch jednal správne

Predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová vyzdvihla, že Moravec počas svojho pohnutého života dokázal prekonať strach a správne konať aj v kritických okamihoch. "Generál Moravec opakovane preukázal, že vie konať i navzdory strachu, a stal sa skutočným hrdinom," povedala Pekarová Adamová.

Starosta Čáslavi Vlastislav Málek pripomenul, že Moravec rozhodoval o nasadení výsadkárov, ktorí mali za úlohu vykonať atentát na Heydricha, a musel prežívať ťažkú dilemu."Musel si byť vedomý možných následkov pre výsadkárov i pre civilných občanov Československa. Urobiť takéto rozhodnutie muselo byť ťažké a vyrovnať sa s odvetnými reakciami okupantov muselo byť nesmierne bolestivé," poznamenal Málek. František Moravec zomrel ako 71-ročný. Po roku 1989 mu in memoriam udelili Rad Milana Rastislava Štefánika a povýšili ho do hodnosti armádneho generála.