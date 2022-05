FOTO Liberálna politička pobúrila statusom o homosexuáloch a ich dieťatku: Príde o funkciu?!

"Náhradné materstvo je porušením ľudských práv. Ženské telá nie sú nástrojmi pre projekt márnivosti," myslí si Devesová. Muži, na ktorých reagovala, boli Pete Buttigieg, prvý otvorene homosexuálny prezidentský kandidát v histórii Demokratickej strany a jeho partner, píše news.com.au. Tajomník dopravy je členom kabinetu Joea Bidena a nedávno ho denník The Washington Post označil za druhého favorita na post ďalšieho demokratického kandidáta na prezidenta vo voľbách v roku 2024.

Chasten and I are beyond thankful for all the kind wishes since first sharing the news that we’re becoming parents. We are delighted to welcome Penelope Rose and Joseph August Buttigieg to our family. pic.twitter.com/kS89gb11Ax