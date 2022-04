Bývalý ruský plukovník vyriekol šesť predpovedí o vojne na Ukrajine: Všetky sa splnili

MOSKVA - Bývalý ruský plukovník Michail Chodarenok 3. februára vyslovil šesť predpovedí o vojne na Ukrajine. O tri týždne neskôr Putinove jednotky vtrhli do susednej krajiny. Prvá fáza postupovala proti očakávaniam mnohých odborníkov. Ale Chodarenok mal pravdu.

Tri týždne pred ruskou inváziou na Ukrajinu bývalý plukovník Michail Chodarenok písal o vyhliadkach Putinovej armády. Predložil šesť téz, ktorých pravdivosť je možné skontrolovať po prvej fáze vojny. Výsledok je prekvapivý: Chodarenok mal pravdu vo všetkých svojich predpovediach, píše focus.de.

1. Pre "osloboditeľov" žiadne kvety

Pred vojnou ruskí analytici tvrdili, že Ukrajinci budú nazývať Putinových vojakov osloboditeľmi. Mali stáť v uliciach s kyticami kvetov. "V praxi to znamená úplnú neznalosť vojensko-politickej situácie a nálady bežného obyvateľstva v susednej krajine," skonštatoval Chodarenok. Udalosti na východe Ukrajiny od roku 2014 ukázali, že v mnohých veľkých mestách dokonca mnohí rusky hovoriaci Ukrajinci nechcú byť súčasťou tzv. Nového Ruska. "Nikto nebude vítať ruskú armádu na Ukrajine chlebom, soľou a kvetmi."

Ruská útočná vojna zblížila Ukrajincov a ich vládu. Armáda a mnohí dobrovoľníci kladú útočníkom tvrdý odpor. Pokusy ruskej armády nakrútiť propagandistické videá v niektorých mestách, na ktorých boli "osloboditeľom" odovzdávané kvety, sabotovali obyvatelia.

2. Ukrajinu nemožno zničiť jedným úderom

Niektorí politickí experti v Rusku predpokladali, že "silná paľba zničí takmer všetky sledovacie a komunikačné systémy, delostrelectvo a obrnené formácie". Jeden zničujúci úder by mohol stačiť na ukončenie vojny. Chodarenok vo svojom texte vysvetlil, ako by takáto mohutná paľba fungovala a dospel k záveru: "Samozrejme, mohutná paľba spôsobí potenciálnemu nepriateľovi ťažké straty. Ale očakávať, že jediným takýmto úderom zničíme ozbrojené sily celého národa, je jednoducho naivný optimizmus pri plánovaní a vedení bojových operácií." Rusku by tiež jednoducho chýbalo obrovské množstvo vysoko presných zbraní. "Ruský arzenál je absolútne nedostatočný na vymazanie takéhoto štátu z povrchu zemského."

Galéria fotiek (6) Vojnou zničená Ukrajina

K takémuto radikálnemu úderu s efektom ukončenia vojny nikdy nedošlo. Rusko okrem iného použilo hypersonické rakety, ktoré ale nepriniesli žiaden úspech. Naopak: časti ruského vojnového materiálu sa ukázali byť také staré a schátrané, že to spôsobovalo a stále spôsobuje veľké problémy Putinovej armáde.

3. Vzdušná prevaha Ruska vojnu rýchlo nerozhodne

Ruskí experti podľa Chodarenoka predpokladajú, že vojna sa rýchlo skončí, pretože Rusko bude mať vzdušnú prevahu. Chodarenok odpovedal, že sa niekedy zabúda, že afganskí a čečenskí bojovníci nemajú vo svojich konfliktoch ani jedno lietadlo. Napriek tomu spôsobili Rusom vážne škody a vojny sa ťahali roky. A Ukrajina má stíhačky a protivzdušnú obranu. "Netreba zabúdať, že ukrajinské posádky protilietadlových rakiet spôsobili ruskému letectvu vo vojne v Gruzínsku v roku 2008 šokujúce straty."

Galéria fotiek (6) Zábery zo zničeného Mariupolu.

Na rozdiel od správ o opaku krátko po začiatku vojny sa Rusku nikdy nepodarilo úplne prevziať vzdušnú nadvládu. Samozrejme, došlo k mnohým náletom na ukrajinské mestá a vojenské ciele. Ale protivzdušná obrana Ukrajiny je stále neporušená - zo zeme aj zo vzduchu. Rusom spôsobila ťažké straty. Rusko navyše nedokázalo podporovať pozemné sily, napríklad v okolí Kyjeva, zo vzduchu tak, aby sa dali dosiahnuť prielomy. V dôsledku toho nedošlo k rýchlemu ukončeniu vojny.

4. Ukrajinská armáda na tom nie je zle

Pred útočnou vojnou v Rusku prevládal predpoklad, že ukrajinská armáda je v žalostnom stave. Chodarenok sa tomu rázne postavil. "Za posledných sedem rokov sa na Ukrajine vytvorila kvalitatívne iná armáda na úplne inom ideologickom základe a do veľkej miery podľa štandardov NATO." Disponuje veľmi modernými zbraňami a výstrojom, dodávaným z mnohých krajín NATO. Plukovník navyše predpokladal, že Západ nebude v prípade vojny zásobovať Ukrajinu vojakmi, ale ešte väčším množstvom zbraní. "Samozrejme, že dnes sú ozbrojené sily Ukrajiny výrazne horšie ako ozbrojené sily Ruskej federácie z hľadiska ich bojových a operačných schopností. Ale ani túto armádu netreba brať na ľahkú váhu."

Galéria fotiek (6) Aktuálne zábery z Mariupolu

Kým ruská armáda bola evidentne preceňovaná, ukrajinskú podceňovali. V početnej presile sa Ukrajincom podarilo na mnohých miestach Rusov zastaviť či dokonca zatlačiť. Chodarenok mal pravdu aj s dodávkami zbraní zo západu.

5. Obrana bude úspešná najmä vo veľkých mestách

Pred vojnou ruskí experti predpokladali, že aj veľké mestá možno s leteckou podporou dobyť v priebehu niekoľkých hodín. Chodarenok vo svojom prejave pripomenul silu partizánov. "Ozbrojený boj vo veľkých ukrajinských mestách je vo všeobecnosti nepredvídateľný." Veľké mesto je podľa neho najlepším bojiskom pre slabú a technicky menej vyspelú stranu. Veľké množstvo bojovníkov sa mohlo sústrediť a ukryť vo veľkých mestách. A materiálnymi zdrojmi by ste ich mohli zásobovať na dlhý čas. "Mestské prostredie pomáha obrancom a spomaľuje útočníkov," hovorí analytik. Ukrajina s mnohými veľkými mestami by tak mohla nahradiť medzeru v ozbrojených silách a technike. "Ruská armáda môže v priebehu vojny s Ukrajinou naraziť na oveľa viac než na Groznyj."

Vieme, že Rusku sa zatiaľ nepodarilo dobyť žiadne z veľkých ukrajinských miest; Kyjev, Charkov, Dnipro, Odesa sú stále v rukách Ukrajiny. Až v Chersone (takmer 300 000 obyvateľov) sa to Rusom podarilo. Chodarenokova téza s najväčšou pravdepodobnosťou platí v strategicky dôležitom prístavnom meste Mariupol. Mesto je už týždne v obkľúčení. Rusko však stále nedokázalo mesto dobyť. Osem týždňov po začiatku vojny sa ukrajinskí odbojári stále bránia.

6. Na Ukrajine nebude blesková vojna

V Rusku kolovali mnohé odhady o možnej agresívnej vojne proti Ukrajine. Niektorí odborníci predpokladali, že bude trvať iba niekoľko hodín. Iní klamali samých seba, keď povedali, že väčšinu jednotiek Ozbrojených síl Ukrajiny môžete poraziť za 30 až 40 minút.

Galéria fotiek (6) Ukrajinský vojak v meste Mariupol'

Chodarenok na základe svojich predchádzajúcich téz formuluje jasný záver: "Blesková vojna na Ukrajine nebude. Príliš vzrušení ruskí experti by mali zabudnúť na svoje nenávistné fantázie." Blesková vojna nebola. Očakávania západných expertov, že Kyjev môže padnúť v priebehu niekoľkých hodín alebo dní, sa tiež nenaplnili. Rusko teraz začína svoju druhú veľkú ofenzívu, pričom výsledok je neistý.