Turecko stále pracuje na tom, aby priviedlo Zelenského a Putina za rokovací stôl

ANKARA - Turecko stále pracuje na zorganizovaní stretnutia medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Vo štvrtok to povedal turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu. Informovala o tom americká stanica CNN.

"Vieme, že o kritických témach sa bude rozhodovať na úrovni lídrov, takže sa ich pokúsime priviesť za jeden rokovací stôl," uviedol Čavušoglu v rozhovore pre tureckú spravodajskú stanicu NTV. Turecko podľa neho naďalej pristupuje k rokovaniam s "opatrným optimizmom", najmä po nedávnych udalostiach v ukrajinských mestách Buča a Irpiň, kde po stiahnutí sa ruských vojsk našli ukrajinské orgány telá mŕtvych civilistov.

Archívne video: Vyľudnené mesto Buča v Kyjevskej oblasti na Ukrajine po ruskej invázii

"Neľudské zábery z oblastí ako Buča a Irpiň, ktoré tiež odsudzujeme, zmenili atmosféru. Na ukrajinskej strane to vytvorilo negatívnu atmosféru. Hoci v tejto súvislosti boli rôzne vyjadrenia Ruskej federácie, v konečnom dôsledku to rokovania ovplyvnilo negatívne," povedal šéf tureckej diplomacie.

Podľa jeho slov sa Zelenskyj vyjadril, že rozhovory by mohli pokračovať. "Je však potrebné, aby so stretnutím súhlasili obaja lídri. Najmä prezident Putin," dodal. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po mierových rozhovoroch medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou v marci v Istanbule počas telefonátu Putinovi predstavil svoj návrh na usporiadanie stretnutia so Zelenským v Turecku.