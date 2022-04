Donald Trump to konečne priznal: Vyslovenie tejto VETY ho muselo veľmi bolieť

"Nevyhral som voľby," vyhlásil Trump vo videorozhovore s historikmi, ktorý zorganizoval Julian Zelizer, profesor z Princetonu a autor knihy "The Presidency of Donald Trump: A First Historical Assessment". Rozhovor zverejnil magazín Atlantic začiatkom tohto týždňa, no odohral sa ešte v lete 2021. Trump pri opise svojich pokusov prinútiť Južnú Kóreu, aby platila viac za americkú vojenskú pomoc, uviedol, že juhokórejský prezident Mun Če-in patrí medzi najšťastnejších svetových lídrov. Prisudzuje to úspechu Joea Bidena v amerických prezidentských voľbách z roku 2020.

"Keď som nevyhral voľby, (Mun Če-in) sa stal najšťastnejším človekom na svete. Povedal by som, že to bola Čína, vlastne nie, Irán mohol sláviť ešte viac. (Mun) mal platiť päť miliárd dolárov ročne (4,6 milióna eur). Keď som nevyhral, musel skákať od radosti. Južnú Kóreu by som menoval ako tretiu alebo štvrtú v poradí, ktorá sa tešila z môjho neúspechu."

Galéria fotiek (3) Americký prezident Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon

Trumpovo odmietnutie prijať porážku od Bidena vyvolalo súdne pokusy o zvrátenie výsledkov v kľúčových štátoch. Väčšina týchto prípadov sa však skončila porážkou, ktorá vyvrcholila útokom na Kapitol 6. januára 2021. Trumpa obvinili už druhýkrát za vyvolanie demonštrácie, no nakoniec obvinenie stiahli, keď sa za neho v Senáte postavilo dostatok republikánov.

Trump tak zostáva na slobode, aby mohol v roku 2024 opäť kandidovať do Bieleho domu. Viackrát už totiž naznačil, že sa tak chystá urobiť. Zelizer uviedol, že Trump "bol ten, kto sa rozhodol osloviť skupinu profesionálnych historikov, aby sme vytvorili 'knihu s presnými informáciámi'". Okrem toho poukázal na to, že krátko po stretnutí Trump oznámil, že už nebude poskytovať žiadne rozhovory o svojom vládnutí v Bielom dome.

"Zdá sa mi, že stretnutie s autormi takýchto smiešnych kníh, ktoré píšu o mojej veľmi úspešnej vláde alebo o mne samotnom, je totálna strata času. Títo spisovatelia sú často zlí ľudia, ktorí píšu čokoľvek, čo im napadne alebo čo sa hodí do ich programu. Nemá to nič spoločné s faktami alebo realitou," vyhlásil exprezident vlani v lete.