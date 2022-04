Masaker v rodine ruského multimilionára: V byte ho našli mŕtveho spolu s tehotnou manželkou a dcérou!

Vyšetrovatelia vyšetrujú prípad záhadnej smrti Vladislava Avajeva, jeho ženy a dcéry a skúmajú akékoľvek prepojenia s jeho pracovným a osobným životom, informoval Daily Mail. Všetci traja mali na tele strelné poranenia. Objavila ich dospelá dcéra páru Anastasia, keď vošla do bytu. Policajtom povedala, že zbraň vtedy držal v ruke jej otec.

Avajev predtým pracoval ako výkonný riaditeľ v Gazprombanke, ktorá je kľúčovou súčasťou schémy Vladimíra Putina "plyn za ruble". Jej cieľom je zasiahnuť proti západným sankciám. Z banky odišiel ako viceprezident, ale nebolo jasné, či s jej predstaviteľmi zostal v kontakte. Predtým bol zástupcom hlavného oddelenia Putinovej administratívy Kremľa. Zbohatol vďaka svojej stavebnej firme.

Galéria fotiek (3) Policajné zdroje tvrdia, že skúmajú viaceré stopy.

Zdroj: profimedia.sk

Niektoré zdroje tvrdia, že po tom, čo Avajev zistil, že Jelena je v piatom mesiaci tehotenstva s jeho vodičom, došlo k žiarlivostným scénam. Správy o tom, či bola mŕtva žena tehotná, sú však nejednoznačné. Iné zdroje naznačujú, že bohatý bývalý bankár zistil, že jeho manželka má pomer a vodič dal výpoveď. Polícia údajne skúma viaceré stopy. V luxusnom byte, ktorý bol zvnútra zamknutý, sa podľa Anastasie našlo celkovo trinásť zbraní.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Susedka Kristína povedala: "Počula som tri výstrely a krik. Kričala žena. Potom padli ďalšie dva výstrely. A potom už nikto iný už nekričal. Pozrela som sa z okna myslela som si, že je to ohňostroj. Ukázalo sa, že nie, moja matka mi povedala, že to boli určite výstrely." Podľa susedov mohlo ku tragédii prísť aj pre sankcie. "Všetci sú v depresii, niektorí sú ochotní urobiť extrémne kroky. Možno sa v dôsledku nich zadlžil a rozhodol sa zastreliť."

Iná susedka si ale, naopak, myslí, že na vraždu nemal boháč dôvod. "Nevyzeral ako maniak. Nemal na to dôvod. Bol bohatý, inteligentný. Neexistuje dôvod, prečo by sa takýto muž mohol zabiť. Možno boli Avajev a jeho rodina zabití. Čo to teda znamená? Do nášho domu vtrhol muž so zbraňou a nikto ho nezastavil? Ako máme teraz spať?"