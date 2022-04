Americký generál predpovedal, kedy sa skončí vojna na Ukrajine: Jeho slová naháňajú hrôzu

Generál Mark Milley predniesol prvú prognózu týkajúcu sa vojny na Ukrajine v Kongrese už počas neverejných vypočutí 2. a 3. februára, pričom uviedol, že Ukrajina pravdepodobne príde o 15 000 vojakov v porovnaní so 4 000 ruskými, uvádza Fox News. Milley prišiel do Kongresu aj tento utorok a predložil ďalšiu predpoveď. Tentoraz vyhlásil, že vojna na Ukrajine môže trvať roky.

Republikán Bill Keating naliehal na Milleyho, aby vysvetlil svoju časovú os konfliktu. "Ešte je trochu priskoro. Aj keď sme vo vojnovom stave už dlhšie ako mesiac, na Ukrajine sa ešte veľmi intenzívne bojuje na zemi. Zastávam názor, že toto bude veľmi dlhý konflikt, ktorý sa natiahne na veľa rokov. Desaťročie nepredpokladám, ale som si istý, že to budú roky," odvetil generál.

Rusko sa nezľaklo

Členovia Kongresu naliehali na Milleyho, aby sa vyjadril, čo všetko môžu USA urobiť, aby odradili ruského prezidenta od invázie na Ukrajinu. "Pravdupovediac, okrem samotného nasadenia amerických síl si nie som celkom istý, či boli naše kroky pre Rusov dostatočne odstrašujúce. Bol to jeho dlhodobý cieľ, ktorý sa zrodil pred mnohými rokmi. Myslím si, že odradiť Putina od invázie na Ukrajinu by si vyžadovalo použitie amerických vojenských síl. Následne by sme ale riskovali ozbrojený konflikt s Ruskom. Takýto postup by som v žiadnom prípade neradil."

Galéria fotiek (5) Ukrajinský vojak kráča pomedzi zničené ruské tanky v Buči

Zdroj: SITA/AP Photo/Felipe Dana

Prikláňa sa aj NATO a ministerstvo obrany USA

Hovorca amerického ministerstva obrany John Kirby v stredu upozornil, že kvôli rozhodnutiu Ruska sústrediť sa vo vojne na bojové operácie na východe Ukrajiny sa konflikt môže predĺžiť. Aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg povedal, že vojna môže trvať dlho a ruský prezident Vladimir Putin podľa neho nezmenil nič na svojom cieli ovládnuť celú Ukrajinu.

Galéria fotiek (5) Jens Stoltenberg

Zdroj: SITA/AP Photo/Rahmat Gul

"Skutočnosť, že sa (ruský prezident Vladimir) Putin sústredí na menšiu oblasť, predstavuje do istej miery riziko, že násilie bude pokračovať. V inej časti Ukrajiny by dokonca mohlo aj zosilniť," povedal Kirby podľa americkej televízie CNN. Dodal, že takýto scenár môže nastať, "pretože očakávame, že Ukrajinci v tejto oblasti, ktorá im patrí a kde sa bojuje už osem rokov, budú bojovať aj naďalej."

Presun na Donbas?

Rusko v posledných dňoch stiahlo svoje jednotky z okolia Kyjeva a Černihiva a očakáva sa, že teraz sa vo svojom vojnovom úsilí zameria na Donbas. Časti dvoch oblastí (Doneck a Luhansk) ovládajú od roku 2014 separatisti podporovaní Moskvou. Šéf NATO Stoltenberg v stredu povedal, že treba myslieť reálne a pripraviť sa na to, že vojna na Ukrajine môže trvať "mnoho mesiacov alebo dokonca rokov". Severoatlantická aliancia nemení svoj názor na Putina, ktorý chce dostať pod kontrolu celé ukrajinské územie a "prepísať medzinárodný poriadok".

Galéria fotiek (5) Donbas

Zdroj: TASR/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Ukrajinský generálny štáb v stredu večer uviedol, že Rusko pokračuje v prípravách na útok s cieľom získať kontrolu nad celou Doneckou a Luhanskou oblasťou i nad azovským prístavom Mariupol, kde v katastrofálnych podmienkach živoria desaťtisíce ľudí. Ukrajinské úrady pripustili, že nemôžu pomôcť s evakuáciou ľudí z mesta Izjum alebo doň dodať humanitárnu pomoc, pretože je celé pod ruskou kontrolou, píše agentúra Reuters. Ukrajinský prezident v prejave zverejnenom v noci na dnešok na jeho facebookovom profile povedal, že "budeme bojovať a nestiahneme sa". Tak to podľa neho bude dovtedy, kým Rusko neprejaví vážne snahy o nastolenie mieru.

Nevyšlo to už Bidenovi v Afganistane

Takéto predpovede len odrážajú nepresnosť administratívy prezidenta Joea Bidena. Ukázalo sa to aj v prípade stiahnutia amerických vojsk z Afganistanu. Dva dni predtým, ako Kábul padol do rúk Talibanu, Biely dom predpovedal, že afganské bezpečnostné sily budú schopné odraziť extrémistickú skupinu prinajmenšom do neskorej jesene 2021. "Naskytá sa otázka, kam sa Taliban teraz presunie? Možnosť, že sa všetko prevalí a (Taliban) bude vlastniť celú krajinu, je veľmi nepravdepodobná," vyhlásil Biden 8. júla, mesiac pred pádom vlády v Kábule.