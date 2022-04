Českí bojovníci na Ukrajine: Silné slová odvážnych mužov! Pomáhať chcú až do konca, majú jasné plány

Celé sa to začalo 24. februára, kedy Rusko začalo inváziu na Ukrajine. Týmto dňom začala vojna na Ukrajine. Z ten čas sa udialo mnoho, zomreli stovky až tisícky civilistov, tisícky vojakov a desiatky detí. Domy, ktoré si mnohé budovali celé roky, sú zničené a z krajiny sa rozhodli odísť do bezpečia milióny Ukrajincov.

Solidaritu a vlnu pomoci ukázali mnohí. Medzi nimi aj členské štáty, ktoré schválili už päť balíkov sankcií voči Rusku a prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Okrem iného sa na Ukrajinu presunuli aj vojaci a dobrovoľníci členských štátov, ktorí sa rozhodli pomôcť brániť našich východných susedov. Za tými nedávno vycestovali reportéri českého portálu Seznam správy, ktorí s dobrovoľníkmi spravili rozhovory. Ukázali, ako prebieha výcvik, čo všetko sa učia a ako dlho chcú na Ukrajine ostať.

„Toto je začiatok vojny proti Európe, proti európskym štruktúram, proti demokracii, proti základným ľudským právam, proti globálnemu právu, pravidlám a mierovému spolužitiu,“ povedal v prvé dni vojny na Ukrajine dianie u našich východných susedov ich prezident Volodymyr Zelenskyj. „Môže prísť ktokoľvek, kto sa chce pripojiť k obrane Ukrajiny, Európy a sveta,“ vyzval v jednom zo svojich príhovorov. Aktuálne sa v Ľvove nachádzajú stovky zahraničných bojovníkov, medzi nimi aj Česi. Tí sa chcú pridať do cudzineckej légie. Za normálnych okolností im za tento akt hrozí tvrdé väzenie, ale mnohé štáty dobrovoľníkom udelili výnimky. Až na Slovensko.

Dobrovoľníkov na boj a potrebné zručnosti trénuje inštruktor, ktorý si hovorí Gandalf. Jeho hlavnou úlohou je vycvičiť dobrovoľníkov v Close Quarters Battle, čo je spôsob boje používaný armádami a bojovníkmi pri bojoch v uzavretých priestoroch a na krátke vzdialenosti. Gandalf spolu s ďalšími Čechmi učia Ukrajincov, ako majú manipulovať so zbraňou, ako poskytnúť prvú pomoc, prípadne ako vykonávať prieskum budovy. Jeden z inštruktorov je aj Dominik, ktorý má už isté vojenské skúsenosti, keďže päť rokov slúžil v českej armáde.

„Mojim hlavným cieľom je naučiť mužov, ako sa majú pohybovať ako na bojisku, tak aj v meste. Aby som im niečo odovzdal a mohol s pokojnou hlavou odísť ďalej pomáhať našim bratom z Ukrajiny,“ povedal. Ako vysvetlil, dôvody, prečo sa pridať k ukrajinskej armáde, mal dva. Nedávno mu na Ukrajine zastrelili strýka, následne aj jeho ukrajinského kamaráta, ktorý mal len 18 rokov. „Chladnokrvne ho strelili do hlavy,“ povedal.

Jasné plány

Reportéri sa dobrovoľníkov pýtali na plány. Tí odpovedali jasne. „Moje plány? Pomôcť. Mám nejaké vojenské skúsenosti, mohol by som ísť do poľa a aktívne sa zapojiť do bojov, ale tam úplne nevidím svoj prínos pre tú skupinu ľudí, ktorí sa bojov zúčastňujú. Pre mňa je prvoradé, aby sa títo ľudia nenechali zabiť,“ povedal portálu Gandalf.

Ďalší z dobrovoľníkov – Peter povedal, že na Ukrajine je najmä kvôli ľuďom, ktorí krajinu tvoria. „Ukrajina pre mňa nie je Zelenskyj, a to pri všetkej úcte k nemu. Sú to jednoducho ľudia, ktorých stretnete vo vlaku, je tam aj veľa mamičiek s deťmi. Vždy sú to ľudia, čo tvoria krajinu,“ ozrejmil.

„S bývalou ženou sme mali v Karlových Varoch hotel, donedávna som nosil oblek a kravatu, ale pandémia všetko zničila a museli sme zavrieť. Teraz tu chodím v maskáčom a je zo mňa tvrdý chlap. Určite tu ostanem až do konca, kým vojna neskončí,“ povedal dobrovoľník Lukáš.

Vo videu, ktoré reportéri zverejnili je vidieť, ako sa ukrajinskí muži učia pochodovať so zbraňou, ako sa majú pohybovať v uzavretých priestoroch a na čo si majú dať pozor. K dispozícii však nemajú pravé zbrane, ale len drevené výcvikové pomôcky.