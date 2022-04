Učiteľka (48) sexuálne obťažovala svojho žiaka (13): Nechutné detaily jej nátlaku

Jennifer Hesseová (48), ktorá pôsobila ako učiteľka tanca, začala posielať jednému zo svojich študentov množstvo sexuálnych správ, v ktorých sa doslova citovo "vylievala". Bola ním doslova posadnutá, informuje Daily Mail. Vydatá matka dvoch detí zneužila dôveru svojho žiaka a tajne mu posielala sexuálne správy cez WhatsApp. Okrem toho ho žiadala, aby sa jej dotýkal. On chcel, aby ho nechala na pokoji. V jednej z mnohých správ mu napísala: "Potrebujem, aby si bol citlivý."

Po neúspechu učiteľka zahanbeného tínedžera prosila, aby jej správy rýchlo vymazal. Nechcela totiž, aby sa to dozvedeli jeho rodičia. Ďalej mu napísala, že cítila "zvláštnu kombináciu závratov a pokoja" a že "nemohla dýchať", keď bol pri nej. Konverzácia vyvrcholila tým, keď mu opakovane písala, že ho miluje. Keď mladík oznámil Hesseovej, že má priateľku, začala žiarliť a tlačila na neho, aby v komunikácii s ňou ďalej pokračoval. Obťažovanie sa skončilo v momente, keď správy objavila chlapcova matka a išla s nimi na políciu.

Hesseová bola obvinená zo sexuálnej komunikácie s mladistvým s cieľom získať sexuálne uspokojenie. Na základe poskytnutých dôkazov bola odsúdená na korunnom súde v Bournemouthe. Žalobkyňa Nicola Talbot-Hadleyová uviedla: "Obeť poskytla dôkazy, v ktorých odmietla, že by bola zamilovaná do učiteľky Hesseovej. Porota následne tiež odmietla takúto verziu udalostí. Komunikácia bola mimoriadne intenzívna a emocionálne nátlaková. Často sa odohrávala neskoro v noci a obžalovaná bola niekedy pod vplyvom alkoholu. Opakovane študentovi hovorila, že ho miluje."

Psychické problémy

Pedagogička poslala sudcovi list, v ktorom vysvetlila, že má "problémy s pochopením, kedy už prekročila hranicu". Na súde sa prihovorila chlapcovej rodine a povedala, že ju to mrzí. "Je to neodpustiteľné a láme mi to srdce. Chcela by som vrátiť čas a zmeniť to, čo som urobila. Jediné, čo môžem teraz urobiť, je pracovať na svojom duševnom zdraví a uistiť sa, že už nikdy neurobím rovnakú chybu." Podľa vlastných slov trpí nepriznanou depresiou a traumou z detstva, do ktorej vstúpilo ešte nešťastné manželstvo.

Sudca Richard Onslow Hesseovej počas pojednávania vyčítal, že so žiakom zaobchádzala, akoby mali vzťah a navyše ho obťažovala svojimi výlevmi lásky. Učiteľka dostala dvanásťmesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na osemnásť mesiacov. Okrem toho musí odpracovať sto hodín verejnoprospešných prác a taktiež ju umiestnili na nasledujúcich desať rokov na zoznam sexuálnych delikventov. Dostala zákaz priblíženia sa k chlapcom mladším ako 16 rokov bez súhlasu ich rodičov po dobu piatich rokov.