VIDEO Šokujúci prejav českého exprezidenta Klausa: Jeho slová o vojne na Ukrajine vám vyrazia dych

Po postupnom presúvaní ruských vojsk do pohraničia Ukrajiny sa slovo vojna skloňovalo čoraz častejšie. Invázia napokon prepukla ráno 24. februára. Vpád ruských vojsk na územie Ukrajiny bol pre mnohých šokom. Na sociálnej sieti TikTok sa objavilo video z tlačovej konferencie bývalého českého prezidenta Václava Klausa, ktorý zastáva diametrálne iný pohľad v rámci konfliktu na Ukrajine než celý západný svet.

"Zmenu situácie na Ukrajine vyvolal európsky Západ a Spojené štáty, ktorí chceli nezmyselným spôsobom konfrontáciu s Ruskom, a ktorí použili Ukrajinu ako nebohý, smutný a nešťastný nástroj, ako to docieliť," vyjadril sa Klaus. Ako pokračoval, rozoštvanie Ukrajiny a rozohranie tejto ukrajinskej karty v žiadnom prípade nespôsobil Putin, ale "naši súdruhovia" v západnej Európe a v Spojených štátoch. "Varovali sme pred tým od začiatku, bolo to úplné nešťastie. Rozoštvať Ukrajinu a organizovať majdany, to bola cestička, ako rozbiť Ukrajinu a ako vyvolať všetko to, čo tam teraz prebieha," pokračoval vo svojom šokujúcom prejave exprezident.

Na Ukrajinu bol pozývaný neustále

Ukrajina je podľa Václava Klausa obeťou tohto procesu, ale zároveň môže za mnoho vecí, ktoré sa tam odohrali. "Nezvládla transformačný proces po páde komunizmu ani v rovine politickej a ani v rovine ekonomickej. Vina ukrajinských politikov na tomto všetkom je obrovská," objasňuje Klaus. Okrem iného podotkol, že za obdobie 25 rokov bol neustále pozývaný všetkými ukrajinskými politikmi, aby na Ukrajinu prišiel. Napokon sa tam ocitol len raz, na pozvanie prezidenta Viktora Juščenka a aj to tam išiel podľa svojich slov s rozpakmi. Zo situácie na Ukrajine mal pocit, že keď tam prichádza, tak legitimizuje prezidenta či premiéra, ktorý tam v tom čase vládne. Nikdy to tak však nechcel urobiť a aj s Juščenkom to bolo problematické.

Galéria fotiek (4) Český exprezident Václav Klaus

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

"Som stopercentne presvedčený o tom, že to bolo rozohrané nešťastne, rovnako ako bola nešťastne rozohraná a rovnakými silami zahájená dráma a kríza na Ukrajine o dve dekády skôr. Bohužiaľ, nie je dôvod, aby sme nejako velebili Rusko či Putina, ale ja si myslím, že v tomto konkrétnom prípade sa Rusko a Putin ocitli nevinne." Podľa Klausa je Putin doslova nešťastný z toho, do čoho bol na Ukrajine zavlečený. "V šachovej terminológii to, čo sa tam odohrávalo, bol vynútený ťah. On by bol šťastný, keby po obrovskom úspechu olympiády v Soči nastal pokoj a mier."

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/AP Photo/Serhii Nuzhnenko

Klaus sa vyjadril, že západná Európa a USA hrajú s Ukrajinou svoje hry a niektorí neprezieraví ľudia, pričom spomenul aj Českú republiku, to nechcú pochopiť. "Musím to povedať takto veľmi tvrdo, veľmi nemilosrdne a neviem, čo by som k tomu ešte dodal," skonštatoval na záver svojho prejavu.