Hrozná výpoveď Rusa z Buče: Jeho slová potvrdili až smutné fotky, streľba do civilistov kvôli uspokojeniu

Arťom Širobokov zo Samary sa v roku 2017 stal prvým ruským občanom, ktorý bol vo vlasti v neprítomnosti odsúdený na päť rokov väzenia za to, že sa rozhodol bojovať v radoch ukrajinskej dobrovoľníckej zástavy Azov proti Rusku v Donbase. Tento rok vo februári sa znova stal dobrovoľníkom. Bojoval pri Buči, kde padol do zajatia. Ešte pred stiahnutím ruských vojsk od Kyjeva hovoril v interview o vojnových zločinoch, ktoré videl, píše ruská redakcia BBC na svojom webe.

Jeho slová najskôr nezverejnili, po fotkách z Buče sa všetko zmenilo

Rozhovor poskytnutý od 16. do 28. marca televízia BBC predtým nezverejnila, pretože nemohla jeho slová overiť. Po stiahnutí ruských síl sa vo svetových médiách objavili viaceré fotky z Buče dokazujúce, že Širobokovovo rozprávanie zodpovedá svedectvám veľkého počtu ľudí z okolia Kyjeva. Definitívne vojnové zločiny môže potvrdiť plnohodnotné vyšetrovanie spomínaných udalostí.

Jednotka, v ktorej sa Arťom ocitol, odišla do mesta Vorzel, ktoré leží asi 2,5 kilometra od Buče. Na tieto mestá cez Černobyľ útočila ruská armáda nastupujúca z Bieloruska.

Strastiplné rozprávanie priamo z frontu

"Viedli sme boj. Skupina sa rozdelila na niekoľko menších," spomína Širobokov. "Ja a ešte pár vojakov pri hľadaní výhodného stanoviska sme sa dostali do boku nepriateľa. Stratili sme kontakt s veliteľom. Rusi úplne vyradili spojenie z prevádzky. Museli sme sa dostať k našim cez dve obce kontrolované Rusmi (Vorzel a Buča)," uviedol.

Cestou z obkľúčenia Arťom a jeho druhi zakopali zbrane a prezliekli sa do civilu, ale aj tak ich v Buči nakrátko zajali. V tomto meste ruskí vojaci podľa Arťoma vytvorili zajatecký tábor, kde zadržiavali aj miestnych mužov.

Streľba do skupiny ako spôsob hrozby

"Predtým jednému dedkovi z našej skupiny (zajatcov) prestrelili nohu, a preto sa nikto cestou nevzpieral... Ale už skoro na mieste niekto začal po našej skupine strieľať. Všetci sa rozprchli po dvoroch a cez ploty spočiatku utekali do hĺbky mesta Buča, aby potom skúsili obísť sústredenie ruských vojsk pri Irpine a vrátili sa do Kyjeva," rozpráva.

Arťom hovorí, že ho zajali na ulici Jablonskej v Buči. Nezajali ho kadyrovovci (Čečenci), ale výsadkári či prieskumníci so slovanskými rysmi. Zajatcov chceli odovzdať ruskej národnej garde.

Vojaci šacovali zajatcov náhodne, obzvlášť ich zaujímali ľudia s tetovaním, ktoré Arťom nemá. Širobokov upresnil, že keď ho 4. marca nakrátko zajali, Rusi pred jeho očami zastrelili len jedného staršieho muža. Ale keď ich viedli do zajateckého tábora, "šli sme po ulici posiatej telami tých, ktoré teraz možno vidieť na snímkach," tvrdí.

Jeho slová sa ukázali ako pravdivé

Z obkľúčenia sa Arťom dostal nakoniec za štyri dni. Keď sa nakoniec vrátil do hlavného mesta, začal plánovať, v akej jednotke bude ďalej bojovať za Ukrajinu. Na Google.docs tiež vytvoril dokument, kde opísal svoje zážitky, a odkaz naň rozoslal novinárom, ktorých poznal. Po odchode ruských vojsk z Buče sa svedectvá miestnych obyvateľov, zverejnené v najväčších svetových médiách, ukázali byť veľmi podobnými Arťomovmu rozprávaniu.

Strieľali každého bez ohľadu na vek či pohlavie, pre vlastné uspokojenie

"Ak v Chersone a Melitopole ľudia chodia na demonštrácie, je to preto, že tam funguje spojenie so svetom. V mestečkách, cez ktoré som putoval, nebolo mobilné spojenie a internet a všetko vyzeralo úplne inak," popísal Arťom cestu z obkľúčenia. "Strieľajú civilistov. Pre zábavu. Pre svoje uspokojenie. Nehľadiac na vek a pohlavie. Ulica, ktorou ma viedli do zajateckého tábora, bola posiata telami babičiek a deduškov. Chceli navštíviť susedov, šli pre vodu, ostali bez jedla... To bolo jedno "Mŕtvoly ležali každých desať metrov," rozprával.

Nie je tu človeka, ktorý by ich nepovažoval za netvorov

"Obývateľstvo totálne nenávidí Rusov. Môj ruský prízvuk vyvolával v ľuďoch divoký hnev, keď som s nimi hovoril. Pretože Rusi im v roku 2022 usporiadali genocídu. Nenájde sa jediný človek, ktorý by nepovažoval Rusov za netvorov. Želám si koniec vojny, aby prestali zabíjať ukrajinské deti, bombardovať mierumilovné mestá. Rusi túžia po konci vojny, aby sa mohli najesť hamburgerov a kúpiť si nočný stolík v Ikee. Sme rozdielni. Neviem, ako by to malo skončiť, aby som ich prestal nenávidieť," dodal Arťom.

Buča, Vorzel a Irpiň sú najbližšie predmestia Kyjeva, ktoré okupovali ruské vojská v prvých dňoch vojny po výsadku na letisku spoločnosti Antonov v Hostomeli. Súčasne s výsadkom sa ruské vojská pokúšali útočiť cez tieto obce na Kyjev od Černobyľu. Okupácia kyjevských predmestí trvala celkom viac ako mesiac, kým ruské jednotky neustúpili k Bielorusku a neopustili Kyjevskú oblasť.

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov a ruské ministerstvo obrany popierajú ruskú účasť na vraždení civilistov v Buči. Zverejnené snímky a videá o zločinoch ruských vojakov označilo ministerstvo za provokáciu a tvrdí, že "ani jediný civilista neutrpel", kým mesto ovládali ruskí vojaci. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov označil to, čo sa stalo v Buči, za zinscenované predstavenie, dodala BBC.