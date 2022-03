Rusi stále nevedia obkľúčiť Kyjev: Svoju pozornosť teraz venujú tomuto mestu

KYJEV - V tejto chvíli je nepravdepodobné, že by ruské jednotky v najbližších dňoch spustili veľkú ofenzívnu operáciu s cieľom dobyť ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Namiesto toho sa zrejme Moskva zameria na dobytie Mariupola. Vyplýva to z najnovšej analýzy Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), ktorú v stredu citovala televízia BBC.

Čítať ďalej

TASRFacebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine Nahlásiť chybu