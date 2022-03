Strach z ďalšieho podkmeňa KORONAVÍRUSU v Británii: Toto očakávajú v najbližších týždňoch

Napriek následnému poklesu infekcií, v dôsledku ktorého vláda Borisa Johnsona zrušila všetky sociálne obmedzenia do konca februára, omikron zostáva dominantným kmeňom vírusu na celom svete. Tvorí 98,8 percenta všetkých prípadov odoslaných do globálnej databázy GISAID na sledovanie vírusu od 25. januára.

Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) však uviedla, že podtyp omikronu, známy aj ako BA.2, ktorý bol prvýkrát objavený v decembri, sa považuje za "variant, ktorý je predmetom vyšetrovania", píše Independent. Riaditeľka UKHSA Jenny Harriesová minulý týždeň varovala: "Zvyšujúca sa prítomnosť podskupiny BA.2 a nedávny mierny nárast infekcií u osôb starších ako 55 rokov ukazujú, že pandémia sa ešte neskončila a že môžeme očakávať, že budeme vidieť covid cirkulovať na vysokých hodnotách."

Britský inštitút Wellcome Sanger Institute pre výskum genomiky a genetiky medzitým vypočítal, že kmeň predstavoval 57 percent z 27 000 nových prípadov zaznamenaných v Anglicku v posledný februárový týždeň, a preto je už dominantnou verziou prenášaného vírusu. Eastbourne, Brighton and Hove, Windsor and Maidenhead a Reading sú momentálne najviac zasiahnutými oblasťami krajiny. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO sa obáva, že BA.2 by mohol byť prenosnejší ako jeho predchodca.

Profesor Adrian Esterman, bývalý epidemiológ WHO, na Twitteri varoval, že: "omikron BA.2 je asi 1,4-krát infekčnejší ako BA.1. Základné reprodukčné číslo (R0) pre BA.1 je asi 8,2, takže R0 pre BA.2 je asi 12. Vďaka tomu je dosť blízko k osýpkam, najnákazlivejšej chorobe, o ktorej vieme." Profesor Paul Elliott z Imperial College London doplnil, že BA.2 je prenosnejší. "Vidíme nárast infekcií, najmä u staršej skupiny, a zaznamenávame nárast počtu hospitalizácií. V súčasnosti možno vidíme začiatok vzostupu, ale nevieme, kam až to pôjde."

Predbežná analýza sledovania kontaktov medzi 27. decembrom a 11. januárom vykonaná UKHSA zistila, že prenos v domácnostiach bol vyšší medzi kontaktmi ľudí infikovaných BA.2 (13,4 percenta) ako v iných prípadoch omikronu (10,3 percenta). Lepšou správou je, že agentúra nenašla žiadne dôkazy o akomkoľvek rozdiele v účinnosti vakcíny proti BA.2.

Hlavná lekárka UKHSA Susan Hopkinsová povedala: "Teraz vieme, že BA.2 má zvýšenú mieru rastu, ktorú možno vidieť vo všetkých regiónoch Anglicka. Tiež sme sa dozvedeli, že BA.2 má v domácnostiach mierne vyššiu mieru sekundárnych útokov ako BA.1. Hoci počet hospitalizácií a úmrtí zostáva nízky, v niektorých oblastiach a v niektorých vekových skupinách je prípadov stále veľa, takže je dôležité, aby sme pri zrušení obmedzení aj naďalej konali opatrne. Zvážte nosenie pokrývky tváre, keď ste na preplnených miestach. Nechajte sa zaočkovať, aby ste sa ochránili pred covidom-19. Ak máte nejaké príznaky, urobte si test."

Žiadne nové príznaky

Momentálne nie je známe, či omikron BA.2 vyvoláva iné príznaky než verzie koronavírusu, ktoré sme doteraz zaznamenali. Podľa aplikácie ZOE Covid ale pacienti v súčasnosti najčastejšie hlásia príznaky ako nádcha, bolesť hlavy, bolesť hrdla. a únava. Vo svojej najnovšej aktualizácii z 11. marca britská vláda uviedla, že za posledných sedem dní malo pozitívny test na covid 399 820 ľudí, čo predstavuje medzitýždenný nárast o 56,3 percenta. Ide o súčasť stáleho nárastu od začiatku marca.