Prehovorili ruskí študenti: Ukázali, na ktorej strane stoja, incident v krčme kvôli ruštine

Devätnásťročná Ruska Paula povedala v rozhovore pre ČTK, že aktivity študentov ruské úrady sledujú a že aj ona sama sa dostala do ich hľadáčika, pretože mená v jednej z petícií boli zverejnené. "Existuje list, ktorý bol vypracovaný ruským študentom v Nemecku, kde boli všetky podpisy zverejnené. Bolo na ňom aj moje meno," povedala Paula, ktorá študuje na univerzite v Heidelbergu. "Podpísala som ho pred týždňom a hneď na ďalší deň mi písala sestra, ktorá pracuje na jednom ruskom ministerstve, že ju kontaktoval sekretariát toho ministerstva a zaujímal sa o to, či som jej sestra. Bolo to tak rýchle, menej ako jeden deň, neuveriteľné," doplnila. Či z toho bude mať jej sestra problémy, Paula nevie. "Povedala som jej, nech uvedie, že to bolo skrátka nutné podpísať, aby som nebola z univerzity vylúčená," vysvetlila.

Strach ruských študentov v Nemecku verejne sa vyjadrovať k dianiu v ich vlasti dokumentuje aj to, že mnoho ruských študujúcich v rozhovore s médiami neuvádza svoje priezvisko. Niektorí si zámerne volia aj iné meno. To je prípad Pauly, ktorá si na rozhovor vybrala iné meno. "Všetci máme strach listy podpisovať. V Rusku máme nové zákony, kedy môže byť človek potrestaný, keď inváziu na Ukrajinu nazve vojnou a nie zvláštnou vojenskou operáciou a keď kritizuje ruskú vládu," pripomenula. Kremeľ napadnutie Ukrajiny odmieta označovať za vojnu a používa radšej termín "špeciálna vojenská operácia", vinu za rozpútanie bojov navyše pripisuje Kyjevu a Západu. Napriek strachu podpísať sa pod otvorený list považuje Paula zostavovanie petícií či vyhlásenie ruských študentov za dôležité. Jeden taký list sama napísala. "Aby sme ukázali, že nie sme na strane ruskej vlády a aby sme predišli rusofóbii."

Vyhrážky a nadávky

Spolkový zväz zahraničných študentov (BAS) už kritizoval prípady, keď sa ruskí študenti stávajú kvôli vojne terčom diskriminácie. "Správy, že študenti na internátoch, cez e-maily či od verejnosti čelia nadávkam a vyhrážkam, v posledných dňoch rýchlo pribúdajú," uviedol BAS, ktorý odmieta, aby študujúci z Ruska boli trestaní za kroky Putinovej vlády.

Paula sa osobne nestretla so žiadnymi výpadmi a diskrimináciou kvôli svojmu pôvodu, práve naopak, cíti v Nemecku podporu. V prvých dňoch po invázii sa ale spolu s ostatnými ruskými študentmi obávala, či nebude musieť štúdium v ​​Nemecku ukončiť. Takýto návrh dokonca zaznel na rokovaní študentskej rady. Paula povedala, že dvojica ukrajinských študentov to navrhla ako cestu, ako potrestať ruskú vládu a ruských oligarchov, pokiaľ by vylúčenie ruských študentov bolo plošné. "Rektor nám ale povedal, že nás nikto späť nepošle a že je na našej strane. Pre mňa je teraz dôležité s inými ruskojazyčnými študentmi, že nás Rusov, Ukrajincov a Bielorusov sa konflikt netýka a že naše vzťahy sa tým len posilnia," uviedla s tým, že ruskí študenti v Heidelbergu nemajú žiadne konflikty so študentmi z Ukrajiny.

Urážky v krčme

Problémy s ukrajinskými študentmi nemá ani dvadsaťtriročný Michail z berlínskej Humboldtovej univerzity, ktorý niektorých z nich považuje za svojich najlepších priateľov. Diskrimináciu Michail rovnako ako Paula nepociťuje, zažil ale incident, keď ho jeden z návštevníkov krčmy kvôli ruštine urážal. "Beriem to ako nedorozumenie, pretože sme si to vysvetlili," povedal. V krčme bol so svojím kamarátom, ktorý pochádza z Ukrajiny, ale hovorí rovnako ako veľká časť Ukrajincov po rusky. "Nakoniec to bolo celkom vtipné, pretože toho človeka evidentne zaskočilo, že nie sme obaja Rusi," uviedol Michail.

Humboldtova univerzita podobne ako iné vysoké školy v Nemecku zastavili kvôli Putinovmu režimu spoluprácu s ruskými inštitúciami. Nemecké univerzity to vysvetľujú tým, že akademická sloboda je nedeliteľná od slobody, demokracie a práva na sebaurčenie. Vedenie Humboldtovej univerzity však uistilo, že nikoho z asi 460 zapísaných ruských študentov sa tieto opatrenia nedotknú.

Rázny postup ohlásila aj univerzita v Mannheime, ktorá uviedla, že nebude prijímať nových študentov z Ruska. To v akademickom prostredí vyvolalo rozruch, takže univerzita následne upresnila, že výluka sa týka programov spolupráce s ruskými vysokými školami, ale že ruským študentom nič nebráni hlásiť sa na prijatie v Nemecku individuálne.